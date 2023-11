Ngân hàng trung ương Hàn Quốc đóng băng lãi suất lần thứ 7 liên tiếp

Photo : YONHAP News

Ủy ban Chính sách tiền tệ thuộc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 30/11 công bố quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản hiện hành ở mức 3,5%/năm.Như vậy, BOK đã đóng băng lãi suất cơ bản 7 lần liên tiếp, trước tình hình tăng trưởng kinh tế vẫn đang đình trệ trong khi tình trạng bất cân bằng tài chính, như nợ hộ gia đình, vẫn tiếp tục gia tăng.Cùng ngày, Ngân hàng trung ương giữ nguyên dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm 2023 là 1,4%, nhưng hạ dự báo về tỷ lệ tăng trưởng năm sau, từ 2,2% xuống 2,1%.Trong thống kê về hoạt động công nghiệp tháng 10, BOK cho biết sản xuất giảm 1,6%, tiêu dùng giảm 0,8% và đầu tư giảm 3,3%, đồng loạt giảm so với tháng trước. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp giảm 1,6%, mức giảm sâu nhất kể từ tháng 4/2020 (giảm 1,8%).Gần đây, chỉ số lạm phát của Mỹ có chiều hướng hạ nhiệt, nên khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) nâng tiếp lãi suất đã giảm đi đáng kể, cộng với việc giá dầu quốc tế đang duy trì khá ổn định, các điều kiện về giá cả không quá tệ, giúp giảm bớt gánh nặng tăng lãi suất cho BOK. Tuy nhiên, cơ quan này khó hạ lãi suất cơ bản sớm hơn Mỹ do xét tới hiệu quả kích thích kinh tế.Kể từ sau tháng 4 năm nay, nợ hộ gia đình tiếp tục tăng mạnh. Thêm vào đó, do lãi suất của Hàn Quốc đang thấp hơn 2% so với Mỹ (đang là 5,25-5,50%), mức chênh lệch kỷ lục, kéo tỷ giá won/USD tăng vọt, nên rủi ro các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn khỏi thị trường Hàn Quốc đang cao hơn bao giờ hết.Ngoài ra, nguy cơ lạm phát vẫn tồn tại do rủi ro bất ổn giá dầu bắt nguồn từ chiến tranh Israel-Hamas, nên BOK khó có thể vội vàng hạ lãi suất ngay. Ngân hàng trung ương đã nâng dự báo mức tăng giá tiêu dùng trong năm sau từ 2,4% lên 2,6%.