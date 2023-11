OECD dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 2,3% trong năm 2024

Photo : YONHAP News

Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) ngày 29/11 (giờ địa phương) dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm 2023 là 1,4%.Dự báo lần này của OECD thấp hơn 0,1% so với dự báo đưa ra hồi tháng 9, bằng với dự báo gần đây của Chính phủ Hàn Quốc, Ngân hàng trung ương (BOK) và một số cơ quan lớn như Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).OECD nhận định các yếu tố có thể gây ra gánh nặng ngắn hạn tới kinh tế Hàn Quốc là gánh nặng trả nợ gốc và lãi, giá tiêu dùng leo thang.Tuy nhiên, OECD cũng đề cập tới một số yếu tố tích cực, như sự hồi phục nhu cầu chíp bán dẫn sẽ tạo đà cải thiện cho xuất khẩu, tiêu thụ nội địa dự kiến sẽ được phục hồi trong nửa cuối năm sau.Tổ chức này nhận định kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 2,3% vào năm sau, tăng 0,2% so với dự báo hồi tháng 9.Chính phủ Hàn Quốc phân tích việc OECD giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm sau là 2,7% trong khi lại nâng dự báo đối với kinh tế Hàn Quốc là đã phản ánh sự cải thiện các chỉ số kinh tế của Trung Quốc, đối tác thương mại lớn của Hàn Quốc, và xu hướng hồi phục lĩnh vực công nghệ thông tin, trong đó có chíp bán dẫn.OECD dự báo giá tiêu dùng Hàn Quốc trong năm sau tăng 2,7%, thấp hơn hẳn so với bình quân chung của Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) đang là 5,8%.Tổ chức này nhận định lãi suất cơ bản của Hàn Quốc sẽ tiếp tục duy trì ở ngưỡng 3,5%/năm tới nửa cuối năm sau, sau đó dần giảm xuống 2,5% trong năm 2025.