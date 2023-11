Sản xuất, tiêu dùng, đầu tư tháng 10 đồng loạt giảm

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 30/11 cho biết sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 10 giảm 1,6% so với một tháng trước, mức giảm sâu nhất kể từ sau tháng 4/2020.Trong đó, sản xuất chế tạo và khai thác khoáng sản giảm 3,5%, kéo sản xuất toàn ngành công nghiệp đi xuống. Đặc biệt, sản xuất chíp bán dẫn giảm 11,4%, mức giảm mạnh nhất kể từ sau tháng 2 năm nay.Cục Thống kê quốc gia phân tích sản xuất ngành chế tạo và khai thác khoáng sản sụt giảm mạnh do hiệu ứng cơ sở vì đã tăng cao trong hai tháng 8 và 9 trước đó. Hơn nữa, trong tháng 10 lại có ngày nghỉ lễ tạm thời 2/10, nên số ngày làm việc giảm, ảnh hưởng tới sản xuất.Bên cạnh đó, chỉ số doanh thu bán lẻ, thể hiện xu hướng tiêu dùng, giảm 0,8% so với tháng 9. Trong đó, doanh số các mặt hàng kém bền như quần áo và hàng lâu bền như thiết bị viễn thông tăng, còn doanh số các mặt hàng không bền như thực phẩm giảm hơn 3%.Đầu tư thiết bị giảm 3,3% so với một tháng trước, do đầu tư máy móc và thiết bị vận tải đều giảm.Như vậy trong tháng 10, cả ba chỉ số về sản xuất, tiêu dùng và đầu tư đều đồng loạt giảm sau ba tháng kể từ tháng 7.Bộ Kế hoạch và tài chính đánh giá mặc dù chỉ số công nghiệp giảm nhưng là do ảnh hưởng của hiệu ứng cơ sở, không phải là một sự điều chỉnh mang tính xu thế, toàn nền kinh tế vẫn đang duy trì được xu hướng hồi phục.Tuy nhiên, Bộ cũng đưa ra một số yếu tố có thể tạo ra gánh nặng, như tốc độ hồi phục kinh tế tại các nước lớn còn bất ổn, đơn hàng trúng thầu xây dựng trong nước đình trệ, nợ hộ gia đình ở mức cao.