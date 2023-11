Nhật Bản tái xúc tiến đăng ký bộ kinh Phật từ mộc bản thời kỳ Goryeo của Hàn Quốc thành di sản tư liệu thế giới

Photo : YONHAP News

Bộ Giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ Nhật Bản ngày 30/11 đã lựa chọn ba bộ kinh Phật giáo thuộc sở hữu của chùa Zojoji (Tokyo) và bộ ảnh vụ đánh bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima để đăng ký di sản tư liệu thế giới của Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO).Ba bộ kinh Phật của chùa Zojoji được in từ mộc bản Daejanggyeong (Đại Tạng Kinh) thời đại Goryeo (Cao Ly, thế kỷ XIII) của Hàn Quốc, nhà Nam Tống (thế kỷ XII) và nhà Nguyên (thế kỷ XIII) của Trung Quốc.Bộ Văn hóa Nhật Bản giải thích ba tài liệu này đã được Tokugawa Ieyasu, người mở ra thời kỳ Mạc Phủ của Nhật Bản, sưu tầm và tặng cho chùa Zojoji. Trong khi nhiều bản Đại Tạng Kinh bị phân tán do chiến tranh loạn lạc và sự thay đổi các triều đại, nhưng ba bộ kinh này này được in trước thế kỷ XV, trong trạng thái gần như nguyên vẹn, còn sót lại duy nhất trên thế giới.Chính phủ Tokyo dự kiến sẽ trình hồ sơ đăng ký lên UNESCO, đặt mục được công nhận là di sản tư liệu thế giới vào năm 2025.Tuy nhiên, dự kiến giới tôn giáo Hàn Quốc sẽ phản đối mạnh mẽ, bởi đây là bản in từ mộc bản Đại Tạng Kinh của triều Goryeo, một di sản tiêu biểu của Hàn Quốc.Nhật Bản từng đăng ký ba bộ kinh Phật chùa Zojoji vào năm 2021 nhưng không được UNESCO công nhận.