Lịch trình thăm cấp Nhà nước Hà Lan từ 11-14/12 của Tổng thống Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 1/12 cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ thăm cấp Nhà nước Hà Lan từ ngày 11 đến 14/12 theo lời mời của Quốc vương Hà Lan Willem-Alexander.Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước Hà Lan đầu tiên của một Tổng thống Hàn Quốc kể từ sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1961.Văn phòng Tổng thống giới thiệu Hà Lan là nước có mỗi giao hảo truyền thống với Hàn Quốc, từng cử hơn 5.000 binh lính tới tham gia chiến đấu trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) từ trước khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Hà Lan cũng là đối tác ngoại giao chính trị, cùng chia sẻ các giá trị phổ quát về tự do, nhân quyền và pháp trị.Trong số các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), Hà Lan vừa là đối tác đầu tư lớn nhất vào Hàn Quốc, vừa là đối tác thương mại lớn thứ hai sau Đức. Hà Lan là quốc gia sản xuất trang thiết bị chíp bán dẫn hàng đầu thế giới, đối tác trọng tâm của Hàn Quốc trong chuỗi cung ứng chíp bán dẫn toàn cầu.Ông Yoon sẽ đặt chân tới Amsterdam từ ngày 11/12, dự kiến sẽ tọa đàm với cộng đồng Hàn kiều tại địa phương. Trong ngày 12/12, Tổng thống sẽ tham dự lễ đón chính thức do Quốc vương Hà Lan tổ chức, sau đó dâng hoa tại Đài tưởng niệm chiến tranh, rồi dự tiệc trưa với vợ chồng Quốc vương.Chiều cùng ngày, lãnh đạo Hàn Quốc cùng Quốc vương thăm trụ sở công ty ASML, một đơn vị chuyên về trang thiết bị sản xuất chíp bán dẫn toàn cầu, tham quan các trang thiết bị chính của công ty này, thảo luận về phương án tăng cường hợp tác song phương ở lĩnh vực chuỗi cung ứng chíp bán dẫn và đổi mới công nghệ. Vào tối cùng ngày, Tổng thống sẽ quay trở lại Amsterdam, dự tiệc chiêu đãi Nhà nước do Quốc vương và Vương hậu chủ trì.Sáng ngày 13/12, Tổng thống sẽ di chuyển tới thành phố Hague, nơi đặt trụ sở Chính phủ Hà Lan, hội đàm với Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện. Tiếp đến, Tổng thống sẽ hội đàm riêng với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, và dự kiến tổ chức họp báo chung sau hội nghị.Tiếp theo, Tổng thống sẽ cùng Thủ tướng Hà Lan tới thăm Bảo tàng tưởng niệm liệt sĩ, một địa điểm kỷ niệm phong trào kháng Nhật giành độc lập của Hàn Quốc, sau đó lại quay trở lại Amsterdam, tham dự buổi tọa đàm với các cựu chiến binh chiến tranh Triều Tiên và gia quyến.Tối 13/12, Tổng thống cùng Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee sẽ tổ chức một buổi biểu diễn văn hóa tại địa phương trong đó mời Quốc vương và Vương hậu Hà Lan tham dự, rồi lên đường về nước vào ngày hôm sau.