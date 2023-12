Xuất khẩu tháng 11 của Hàn Quốc tăng 7,8%

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/12 công bố xu hướng xuất nhập khẩu tháng 11. Trong tháng trước, xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 55,8 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước.Mức tăng 7,8% của tháng 11 là mức tăng cao nhất tính từ 7/2022. Sản lượng xuất khẩu trong tháng 11 tăng 4,6%, hai tháng tăng liên tiếp.Trong tháng trước, có 12 trong số 15 mặt hàng xuất khẩu chủ lực tăng trưởng so với tháng 10, cao nhất kể từ đầu năm nay. Đặc biệt, xuất khẩu chíp bán dẫn, mặt hàng chủ lực nhất của Hàn Quốc, đạt tăng trưởng 12,9%, với kim ngạch đạt 9,5 tỷ USD, chấm dứt đà giảm sau 16 tháng.6 trên 9 thị trường xuất khẩu lớn đạt được tăng trưởng dương trong tháng 11.Kim ngạch nhập khẩu tháng 11 đạt 52 tỷ USD, giảm 11,6% so với tháng trước. Theo đó, cán cân thương mại thặng dư 3,8 tỷ USD, tiếp tục đà thặng dư 6 tháng liên tiếp kể từ tháng 6. Quy mô thặng dư cán cân thương mại trong tháng 11 là mức cao nhất trong vòng 26 tháng kể từ 9/2021.