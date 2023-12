Ngoại trưởng Hàn Quốc xin lỗi tại Quốc hội về thất bại trong cuộc đua World Expo

Photo : YONHAP News

Trong phiên họp toàn thể của Ủy ban Ngoại giao và thống nhất tại Quốc hội ngày 30/11, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin đã xin lỗi người dân vì thất bại trong cuộc đua giành quyền đăng cai Triển lãm thế giới World Expo 2030.Ông Park cho biết Chính phủ đã nuôi hy vọng rằng dù vòng bỏ phiếu đầu tiên sẽ rất khó khăn, nhưng Hàn Quốc sẽ có thể giành chiến thắng trong vòng bỏ phiếu thứ hai.Trả lời câu hỏi của nghị sĩ Yoon Sang-hyun đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân về việc Bộ Ngoại giao đã dự báo giành dược bao nhiêu phiếu trong vòng bỏ phiếu thứ nhất, ông Park chỉ trả lời đã lên chiến lược để thu hẹp cách biệt tối đa với Ả-rập Xê-út.Ngoại trưởng Hàn Quốc cho biết đã có nhiều quốc gia truyền đạt lập trường ủng hộ cho thành phố Busan, qua lời nói hoặc văn bản. Bộ Ngoại giao đã nỗ lực để nắm bắt "ván cờ" một cách chính xác và khách quan nhất. Tuy nhiên, bầu không khí ủng hộ cho Busan lại không được thể hiện ở số phiếu cuối cùng. Nội bộ một số nước cũng có những ý kiến trái chiều, một số quốc gia thì thay đổi lập trường sau khi chính quyền mới ra mắt, một số nước lại không tham gia bỏ phiếu.Mặc dù các nghị sĩ liên tiếp chất vấn về lý do Chính phủ dự báo sai về kết quả bỏ phiếu cuối cùng, nhưng ông Park chỉ một mực đưa ra lời xin lỗi thay vì trả lời cụ thể.Bộ trưởng nhấn mạnh dù thất bại nhưng qua cuộc đua vừa rồi, Hàn Quốc đã mở rộng được mạng lưới ngoại giao, tăng cường an ninh kinh tế, nâng cao sức mạnh quốc gia. Chính phủ coi thất bại lần này là bài học, tiếp tục hy vọng Busan sẽ đạt được giấc mơ.Ông Park cũng bác bỏ ý kiến rằng thất bại lần này là do lỗi của Chính phủ tiền nhiệm cựu Tổng thống Moon Jae-in, và không liên quan tới thiếu sót trong khâu tổ chức Trại họp bạn hướng đạo thế giới (World Scout Jamboree) mà Hàn Quốc đăng cai tháng 8 vừa qua.Các nghị sĩ chỉ ra vấn đề rằng thông tin đã được truyền đạt không chính xác tới Văn phòng Tổng thống. Nghị sĩ Yoon Sang-hyun cho rằng Bộ Ngoại giao thiếu năng lực thông tin, phân tích và năng lực ngoại giao. Nghị sĩ Park Byeong-seug đảng Dân chủ đồng hành thì cho rằng cần xem xét lại một cách căn bản hệ thống báo cáo lên Tổng thống, không chỉ riêng vấn đề World Expo lần này, mà cả trong các vấn đề khác, ví dụ như việc nắm bắt ý dân.Trong cuộc bỏ phiếu địa điểm đăng cai Triển lãm thế giới 2030 diễn ra tại trụ sở Tổ chức Triển lãm quốc tế (BIE) ở thủ đô Paris, Pháp ngày 28/11 (giờ địa phương), thủ đô Riyadh của Ả-rập Xê-út giành chiến thắng với 119 phiếu, vượt xa thành phố Busan của Hàn Quốc chỉ đạt được 29 phiếu.