Photo : KBS News

Xuất hiện trong một chương trình của Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) hôm 3/12, Chánh Văn phòng An ninh quốc gia thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Cho Tae-yong nhận định Bắc Triều Tiên có thể sẽ bố trí vũ khí kiểu mới sau khi khôi phục lại các trạm gác và trang bị vũ trang tại Khu vực an ninh chung (JSA) trong Khu phi quân sự liên Triều (DMZ).Ông Cho cũng bày tỏ lo ngại về việc miền Bắc sẽ bố trí toàn diện pháo phản lực kiểu mới, hoặc khả năng phóng lại tên lửa đạn đạo tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn và tên lửa hành trình.Chánh Văn phòng An ninh quốc gia cho biết Hàn Quốc và Mỹ hiện đang huy động tài sản giám sát, trinh sát để ứng phó với mọi trường hợp có thể xảy ra. Ngoài ra, ông Cho cho biết Seoul đang thảo luận với Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc về việc khôi phục lại trạm gác tại DMZ, song sẽ mất nhiều thời gian để có thể phục hồi lại toàn bộ trang thiết bị khoa học.Mặt khác, ông Cho nhận định hai miền sẽ không có xung đột gì, nhưng cần phải khôi phục mạng liên lạc để ngăn chặn xung đột bộc phát.Về mối quan hệ với Trung Quốc, Chánh Văn phòng Cho giải thích lý do mà Seoul đã không tổ chức họp thượng đỉnh với Bắc Kinh tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) là vì vấn đề thời gian. Bên cạnh đó, ông Cho cũng khẳng định nguyên tắc không đổi của Hàn Quốc trong việc tăng cường hợp tác với Trung Quốc dựa trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, cũng như bày tỏ kỳ vọng sẽ quản lý tốt mối quan hệ Hàn-Trung-Nhật thông qua hội nghị thượng đỉnh ba bên dự kiến tổ chức vào nửa đầu năm sau.Mặt khác, ông Cho Tae-yong cũng công nhận đã thất bại trong dự đoán kết quả nước đăng cai Triển lãm thế giới World Expo 2030 song phản bác những chỉ trích về năng lực ngoại giao của Chính phủ, đồng thời đánh giá Hàn Quốc đã gặt hái được những thành quả khác như lần đầu hội đàm với lãnh đạo 10 nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao nhưng trước đây chưa từng tổ chức hội nghị thượng đỉnh, gia nhập nhiều tổ chức quốc tế.