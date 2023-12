Trung Quốc tiếp tục chặn thông quan urê công nghiệp sang Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc cùng các bộ ngành liên quan như Bộ Kế hoạch và tài chính, Bộ Ngoại giao ngày 30/11 đã tổ chức cuộc họp chung khẩn cấp về việc Trung Quốc đình chỉ thông quan urê dùng trong công nghiệp, thảo luận các biện pháp ứng phó với chuỗi cung ứng urê. Cuộc họp tiếp theo được tổ chức vào ngày 4/12.Theo Chính phủ và ngành công nghiệp, Tổng cục Hải quan Trung Quốc gần đây đã chặn thông quan đối với urê do các công ty địa phương Trung Quốc gửi đến Hàn Quốc. Được biết, các mặt hàng urê này đã hoàn tất thủ tục kiểm định xuất khẩu và bị tạm dừng ở giai đoạn chất hàng; các doanh nghiệp lớn Hàn Quốc cũng nằm trong số những công ty bị tạm dừng.Seoul đã yêu cầu Bắc Kinh xác định sự thật cụ thể vào ngày 1/12, nhưng vẫn chưa có phản hồi chính thức nào từ Chính phủ Trung Quốc.Nội bộ Chính phủ Hàn Quốc phỏng đoán việc Trung Quốc đình chỉ thông quan là một biện pháp kiểm soát tình hình cung cầu trong nước, không phải là một biện pháp kiểm soát xuất khẩu chính thức.Tuy nhiên, vào nửa cuối năm 2021, Trung Quốc hạn chế xuất khẩu urê do tranh chấp thương mại với Australia, tình trạng khan hiếm urê xảy ra ở Hàn Quốc khiến ngành hậu cần, phân phối hàng hóa gần như rơi vào trạng thái tê liệt. Do đó, Chính phủ Seoul đang theo dõi chặt chẽ tình hình liên quan.Được biết, lượng urê dự trữ tại Hàn Quốc hiện tại tương đương với nguồn cung trong 3 tháng.