Tổng thu nhập quốc dân Hàn Quốc trong quý III/2023 tăng 1,6%

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 5/12 công bố tài liệu Thu nhập quốc dân (sơ bộ) quý III/2023, trong đó Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế quý III tăng 0,6%, GDP danh nghĩa tăng 2,2% so với quý II.Kinh tế Hàn Quốc chuyển sang tăng trưởng âm (-0,3%) trong quý IV năm ngoái, nhưng tăng 0,3% trong quý I năm nay và tiếp tục tăng trưởng dương trong ba quý liên tiếp.Xét theo hạng mục cụ thể, tiêu dùng tư nhân tăng 0,3%, tập trung vào các dịch vụ như nhà hàng khách sạn, giải trí văn hóa. Tiêu dùng Chính phủ tăng 0,2%, tập trung ở chi tiêu phúc lợi xã hội như trợ cấp bảo hiểm y tế. Đầu tư xây dựng tăng 2,1% ở cả lĩnh vực xây dựng công trình và dân dụng.Kim ngạch xuất khẩu tăng 3,4%, chủ yếu ở lĩnh vực chíp bán dẫn và máy móc thiết bị. Nhập khẩu tăng 2,3% tập trung ở sản phẩm dầu mỏ. Tuy nhiên, đầu tư cơ sở vật chất giảm 2,2% do đầu tư vào máy móc giảm.Xét theo hoạt động kinh tế, ngành xây dựng tăng 2,3% ở cả xây dựng công trình và xây dựng dân dụng; ngành chế tạo tăng trưởng 1,4% nhờ mặt hàng máy tính, thiết bị điện tử, quang học. Lĩnh vực dịch vụ tăng 0,3% do ngành bán buôn bán lẻ, nhà hàng khách sạn giảm nhưng văn hóa và dịch vụ khác lại tăng.Tổng thu nhập quốc dân (GNI) thực tế trong quý III tăng 1,6% so với quý II, vượt tỷ lệ tăng trưởng GNI danh nghĩa (0,5%), được phân tích là do quy mô tổn thất thương mại thực tế được thu hẹp từ 34.000 tỷ won (25,9 tỷ USD) trong quý trước xuống còn 25.000 tỷ won (19 tỷ USD) nhờ điều kiện thương mại được cải thiện.Chỉ số giảm phát GDP, thể hiện tỷ lệ tăng giá tiêu dùng, tăng 2,8% so với một năm trước.