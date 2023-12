Photo : YONHAP News

Quân đội Hàn Quốc cho biết tên lửa mà Bắc Triều Tiên phóng từ vùng biển phía Đông hôm 22/11 đã phát nổ trên không trung ngay sau khi phóng khả năng cao là "tên lửa đạn đạo tầm trung" (IRBM).Được biết, các quan chức quân đội đã báo cáo lên Văn phòng An ninh quốc gia thuộc Văn phòng Tổng thống nội dung "miền Bắc đã phóng thất bại IRBM".Quan chức quân đội giải thích tên lửa IRBM được trang bị động cơ nhiên liệu rắn là loại vũ khí mà Bắc Triều Tiên chưa bao giờ phóng thử hoặc phóng thành công trước đây.Xuất hiện trong một chương trình của Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) hôm 3/12, Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Cho Tae-yong cho biết Bình Nhưỡng đã phóng tên lửa đạn đạo tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn cách đây không lâu và thất bại. Do đó, khả năng cao nước này sẽ thử lại.