Photo : KBS News

Tờ Bưu điện Washington của Mỹ ngày 4/12 (giờ địa phương) đăng tải một bài phân tích chuyên sâu, xem xét lại tình hình bế tắc trong chiến sự Nga-Ukraine năm nay, trong đó giới thiệu về quá trình đạn pháo cỡ nòng 155 mm do Hàn Quốc sản xuất được hỗ trợ gián tiếp cho Ukraine thông qua Mỹ.Bài báo cho biết lượng đạn pháo cỡ nòng 155 mm mà Mỹ nhận từ Hàn Quốc rồi cung cấp cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga nhiều hơn nguồn cung của tất cả các quốc gia châu Âu gộp lại.Theo bài viết, việc cung cấp pháo 155 mm cho Ukraine là một bài toán lớn đối với Chính phủ Tổng thống Mỹ Joe Biden trong đầu năm 2023. Với sản lượng đạn pháo của Mỹ thì chỉ đủ đáp ứng khoảng một phần mười nhu cầu của Ukraine lên tới 90.000 quả pháo mỗi tháng.Sau đó, Mỹ đã hướng sự chú ý tới Hàn Quốc, nước sở hữu một lượng đạn pháo lớn, nhưng lại vấp phải hàng rào là luật pháp Hàn Quốc cấm cung cấp vũ khí tới khu vực giao chiến.Theo tờ báo này, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đàm phán với Hàn Quốc, với tính toán là trong trường hợp thuyết phục được Seoul thì trong vòng 41 ngày sẽ có thể vận chuyển khoảng 330.000 đạn pháo 155 mm bằng cả đường hàng không và đường biển.Chính phủ Seoul đã bày tỏ lập trường là có thể chấp nhận trường hợp "viện trợ gián tiếp". Theo kết quả thảo luận giữa quan chức hai bên, từ đầu năm nay, đạn pháo từ Hàn Quốc đã được chuyển cho Mỹ.Kết quả là Hàn Quốc trở thành quốc gia cung cấp nhiều đạn pháo nhất cho Ukraine hơn tất cả các nước châu Âu gộp lại. Tuy nhiên, bài viết không đề cập số lượng cụ thể.Về nội dung bài báo trên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc trong buổi họp báo thường kỳ ngày 5/12 khẳng định Seoul chỉ hỗ trợ nhân đạo và quân nhu cho Ukraine nhằm bảo vệ tự do cho nước này.Việc tờ Bưu điện Washington nói Seoul đang gián tiếp gửi đạn pháo cho Ukraine thông qua Mỹ, Bộ Quốc phòng trả lời khó nhận định về ý nghĩa chính xác của bài báo là gì.Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc từng đưa ra lập trường khẳng định không viện trợ vũ khí sát thương trực tiếp cho Ukraine. Việc xuất khẩu vũ khí cho Washington được diễn ra với điều kiện là quân đội Mỹ phải là bên sử dụng cuối cùng.Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc Cho Tae-yong tại cuộc họp của Ủy ban Điều hành Quốc hội ngày 24/5 năm nay cũng khẳng định Hàn Quốc không viện trợ vũ khí trực tiếp cho Ukraine.