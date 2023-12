Hài cốt một người Hàn hy sinh tại trận địa Thái Bình Dương được an nghỉ tại quê hương sau 80 năm

Photo : YONHAP News

Vào chiều ngày 4/12, Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc đã tổ chức lễ tưởng niệm ông Choi Byeong-yeon, người đã hy sinh trong trận đánh trên đảo Tarawa (Thái Bình Dương) giữa quân đội Mỹ và Nhật Bản vào năm 1943, Thế chiến II.Trong trận đánh này, đã có hơn 6.000 binh lính tử trận, trong đó có hơn 1.000 người trên bán đảo Hàn Quốc (tức người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày nay) bị quân đội Nhật bắt quân dịch.Ông Choi bị quân đội Nhật bắt đi lính vào tháng 11/1942, khi đó 24 tuổi. Ông phải bỏ lại vợ và con trai để tới phục vụ trong Hải quân Nhật Bản trên hòn đảo xa xôi này.Năm 2018, Cơ quan Tìm kiếm tù binh và người mất tích (DPAA) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ đã tiến hành khai quật hài cốt và xác định được danh tính của ông Choi thông qua phân tích gen di truyền.Lễ tưởng niệm đã được tổ chức tại huyện Yeonggwang, tỉnh Nam Jeolla, quê hương của ông Choi. Con trai ông nay cũng đã 82 tuổi, không kiềm chế được niềm xúc động nghẹn ngào khi vẫn còn chờ được tới ngày để đón hài cốt của cha mình. Đối với người con, ký ức duy nhất còn lại về cha mình chỉ là những bức ảnh.Như vậy, ông Choi giờ đây đã có thể thực sự an nghỉ, chính thức khép lại một chặng đường dài 80 năm. Ông cũng là người Hàn đầu tiên được xác định danh tính trong số những hài cốt phát hiện được ở chiến địa Thái Bình Dương.Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min nhấn mạnh việc an táng hài cốt của những người Hàn từng bị quân đội Nhật Bản bắt đi quân dịch trong chiến tranh vừa là trách nhiệm của quốc gia, vừa là một điều vô cùng quan trọng để chữa lành nỗi đau lịch sử.Chính phủ Hàn Quốc cam kết sẽ tiếp tục xúc tiến hợp tác với Mỹ và Nhật Bản để hồi hương hài cốt những người đã hy sinh tại khu vực Thái Bình Dương.