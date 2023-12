Quốc hội Hàn Quốc điều trần ứng cử viên Chánh án Tòa án tối cao

Photo : YONHAP News

Trong hai ngày 5-6/12, Quốc hội Hàn Quốc mở phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực đối với ứng cử viên Chánh án Tòa án tối cao Cho Hee-dae.Trong buổi đầu điều trần, ứng cử viên Cho cam kết sẽ nỗ lực hết sức để xét xử một cách công bằng, bảo vệ tính độc lập tư pháp của Tòa án tối cao.Ông Cho Hee-dae sinh năm 1957, tốt nghiệp Đại học luật Đại học quốc gia Seoul, từng giữ chức Thẩm phán Tòa án tối cao 6 năm từ năm 2014. Trong thời gian đương chức, ông nhiều lần đưa ra ý kiến thiểu số trong các vụ án lớn, được coi là một người theo chủ nghĩa nguyên tắc bảo thủ trong giới tư pháp.Trong vụ một binh sĩ xả súng giết hại 5 người xảy ra vào năm 2014, ông Cho đã đưa ra ý kiến phản đối việc tuyên án tử hình với bị cáo, lấy lý do là người này đã bị bắt nạt tập thể trong quân ngũ. Trong vụ một người từ chối nhập ngũ vì lý do tôn giáo vào năm 2018, vị Thẩm phán này cũng đưa ra ý kiến rằng người này có tội, lý do từ chối nhập ngũ là không chính đáng.Cho tới thời điểm hiện tại, ông Cho vẫn chưa bị phát hiện khiếm khuyết nào lớn liên quan tới tài sản hay về vấn đề nghĩa vụ quân sự. Do đó, dự kiến vấn đề chính được nêu ra trong phiên điều trần đó chính là việc nếu ông Cho được bổ nhiệm làm Chánh án Tòa án tối cao, thì ông này sẽ đến tuổi nghỉ hưu (70 tuổi) sau ba năm nữa, không thể hoàn thành nhiệm kỳ.Sau khi kết thúc phiên điều trần, Quốc hội sẽ tiến hành biểu quyết dự thảo đồng ý bổ nhiệm. Dự thảo sẽ được thông qua nếu có quá bán nghị sĩ đương nhiệm tham gia bỏ phiếu, và trên một nửa tán thành. Khi đó, ông Cho sẽ được bổ nhiệm sau khi được Tổng thống Yoon Suk-yeol phê chuẩn.