Photo : YONHAP News

Tham dự Hội nghị Hawaii về nhân quyền Bắc Triều Tiên 2023 diễn ra tại bang Hawaii (Mỹ) vào ngày 4/12 (giờ địa phương), Đại sứ về nhân quyền miền Bắc thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Shin-hwa phát biểu rằng việc phân tách vấn đề nhân quyền với vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên là không hiệu quả, mà phải coi hai vấn đề này là mối đe dọa tới hòa bình và tội ác chống lại loài người, cần tiếp cận một cách toàn diện.Theo Đại sứ Lee, chương trình phát triển hạt nhân của miền Bắc có mối liên quan mật thiết với vấn đề nhân quyền, xét trên khía cạnh nước này bóc lột lao động để huy động nguồn tiền phát triển hạt nhân.Đại sứ Lee cũng chỉ ra rằng việc người dân và những tù nhân sống gần bãi thử hạt nhân của miền Bắc bị rủi ro phơi nhiễm với chất phóng xạ có thể tương ứng với một tội ác chống lại loài người nghiêm trọng. Bà Lee kêu gọi sự hợp tác của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn, đề xuất dự thảo nghị quyết hối thúc cộng đồng quốc tế đối phó với vấn đề này.Đại sứ Hàn Quốc cho rằng việc xem nhẹ vấn đề nhân quyền trong các vòng đàm phán với Bắc Triều Tiên chính là một sai lầm. Sau báo cáo năm 2014 của Ủy ban điều tra tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên thuộc Liên hợp quốc (COI), chính quyền miền Bắc có dấu hiệu quan tâm hơn tới nhân quyền dưới sức ép của cộng đồng quốc tế.Bà Lee cho biết Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản, ba nước sẽ lần đầu cùng hoạt động với tư cách là thành viên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc sau 27 năm từ năm sau, sẽ tập trung vào cả vấn đề nhân quyền và hạt nhân miền Bắc.Đồng thời, Seoul sẽ cùng với các nước "chung ý kiến" trong đó có Mỹ thảo luận về dự thảo tuyên bố chung có nội dung cấm các hành vi tra tấn, chia rẽ gia đình, cưỡng chế hồi hương, nhằm ngăn chặn các vụ cưỡng chế người tị nạn miền Bắc.Đại sứ Hàn quốc cũng hối thúc vai trò của Trung Quốc, nước láng giềng của Bắc Triều Tiên, cho rằng Bắc Kinh có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết vấn đề phơi nhiễm hạt nhân của người dân miền Bắc sống gần bãi thử hạt nhân.Tham dự hội nghị, Đặc phái viên về nhân quyền Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Julie Turner khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đồng minh, đặc biệt là Hàn Quốc, tiếp tục nêu bật thực trạng xâm hại nhân quyền nghiêm trọng tại miền Bắc.Washington sẽ hỗ trợ cho những nỗ lực nhằm giúp người tị nạn miền Bắc được lên tiếng, thúc đẩy dòng chảy thông tin tự do tại miền Bắc. Ngoài ra, Mỹ sẽ tiếp tục truy cứu trách nhiệm với những người gây ra hành vi xâm hại nhân quyền tại Bắc Triều Tiên, sẵn sàng hỗ trợ để miền Bắc thực thi khuyến nghị của cộng đồng quốc tế.Hội nghị lần này do Hội đồng tư vấn thống nhất hòa bình dân chủ (PUAC), Trung tâm giao lưu văn hóa Đông-Tây, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Honolulu tổ chức trước thềm kỷ niệm Ngày nhân quyền quốc tế 10/12; có sự tham gia của hơn 350 người gồm các học giả, cộng đồng người Hàn tại địa phương.