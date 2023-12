Chặng đường 60 năm xuất khẩu của Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Vào ngày 5/12, Hàn Quốc kỷ niệm Ngày thương mại lần thứ 60. Những năm 1960, mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong xuất khẩu của Hàn Quốc là thủy sản, như cua, mực.Tới năm 1964, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc lần đầu tiên cán mốc 100 triệu USD. Đến những năm 1970, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc là tóc giả, dệt may. Vào những năm 1980, ngành chế tạo, trọng tâm là ô tô, trở thành đầu tàu kéo xuất khẩu của Hàn Quốc đi lên.Năm 1995, xuất khẩu Hàn Quốc cán mốc 100 tỷ USD. Kể từ đó, các mặt hàng công nghệ thông tin (IT) như chíp bán dẫn, vươn lên thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Hàn Quốc cũng mở ra một thị trường xuất khẩu khác ở lĩnh vực smartphone, đồng thời dẫn đầu ở lĩnh vực xuất khẩu pin thứ cấp và ô tô điện.Cùng với năng lực cạnh tranh công nghệ và chủ nghĩa thương mại tự do toàn cầu, sự mở rộng xuất khẩu đã kéo theo sự tăng trưởng về kinh tế.Tổng thống Yoon Suk-yeol khi tham dự lễ kỷ niệm Ngày thương mại thứ 60 đã nhấn mạnh lịch sử thương mại cũng chính là lịch sử phát triển kinh tế của Hàn Quốc.Đặc biệt, thời gian gần đây, xuất khẩu lĩnh vực nội dung đang liên tục gia tăng, trở thành động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.Một du khách Mỹ chia sẻ nếu như cách đây 5 năm, khi nói tới Hàn Quốc sẽ nghĩ ngay tới tivi hay điện thoại của hãng Samsung. Còn giờ đây, điều họ sẽ nghĩ tới đầu tiên là K-pop, hoặc nhóm nhạc thần tượng Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS).Con số 100 triệu USD, kim ngạch xuất khẩu cả năm của Hàn Quốc cách đây 60 năm, giờ đây chỉ mất khoảng một giờ đồng hồ để đạt được.