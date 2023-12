Xe buýt tự hành ban đêm đầu tiên trên thế giới lăn bánh trong lòng thành phố Seoul

Photo : YONHAP News

Một chiếc xe buýt tự hành xuất hiện tại thủ đô Seoul vào lúc nửa đêm, trước ánh mắt hiếu kỳ của các hành khách.Chiếc xe buýt khởi hành một cách nhẹ nhàng. Người tài xế vẫn ngồi ở ghế lái, nhưng không chạm vào vô lăng. Xe được trang bị nhiều cảm ứng để nhận diện các vật xung quanh, đèn tín hiệu, tự lăn bánh trên làn đường riêng.Đây là xe buýt tự hành ban đêm mà thành phố Seoul là nơi đầu tiên trên thế giới áp dụng.Một người dân quận Mapo (Seoul) chia sẻ xe chạy rất mượt mà, cảm giác tương tự như đi xe buýt thông thường.Mặc dù có cảm giác thân thuộc về hình dáng bên ngoài, nhưng người dân vẫn thấy lạ lẫm vì tài xế không trực tiếp lái xe. Một hành khách khác cho biết giữa chừng, xe phanh gấp mấy lần, hy vọng điều này sẽ được cải thiện.Để đảm bảo an toàn, các hành khách trên xe không được đứng, mà phải ngồi xuống và thắt dây an toàn thì xe mới chạy.Xe buýt tự hành này chạy từ 11 giờ đêm tới 5 giờ 10 phút sáng vào ngày thường, đi từ bến ga Hapjeong (quận Mapo) tới bến ga Dongdaemun (quận Jongno), tổng quãng đường là 9,8 km, cách 70 phút chạy một chuyến. Xe ghé qua 40 bến, như Hongdae, Sinchon, Gwanghwamun, hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, hành khách vẫn bắt buộc phải quẹt thẻ giao thông cả khi lên và xuống xe như các tuyến xe buýt thông thường.Ngoài tài xế, trên xe được bố trí thêm một nhân viên đi cùng để phòng ngừa các sự cố an toàn, như đối phó với các hành khách say rượu, hướng dẫn hành khách chỉ xuống xe sau khi xe đã dừng hẳn.Sau quá trình vận hành ổn định, chính quyền thành phố Seoul sẽ mở rộng quãng đường triển khai xe tự hành tới bến ga Cheongnyangni (quận Dongdaemun) trong năm sau, lập thêm lộ trình đường dài kết nối khu vực nội thành với các vùng ngoại ô thành phố.