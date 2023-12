Photo : YONHAP News

Tham dự một buổi hội thảo do Quỹ nghiên cứu Đông Bắc Á (NEAR) và Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc (KF) tổ chức tại Seoul vào sáng ngày 6/12, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin bày tỏ quan điểm rằng Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) cần tới sự hỗ trợ và tham gia của các nước có nền dân chủ vững chắc và kinh tế phát triển như Hàn Quốc và Australia.Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc cho rằng phải đẩy mạnh vai trò của các quốc gia dân chủ tiên tiến để đưa cộng đồng quốc tế thay đổi theo chiều hướng có lợi cho các giá trị phổ quát như tự do, dân chủ, nhân quyền và pháp trị.Ông Park đề cập tới việc nhóm BRICS (gồm 5 nền kinh tế mới nổi là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi) gần đây đã mở rộng thành 11 nước, thêm một số nước Trung Đông và châu Phi.Ngoài ra, Liên minh châu Phi (AU) đã trở thành thành viên Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) vào tháng 9 vừa qua; tiếng nói của Nhóm Nam bán cầu (Global South), gồm các quốc gia đang phát triển ở Nam bán cầu, đang ngày càng được nâng cao.Ngoại trưởng Park chỉ ra rằng Hàn Quốc nằm ở vị trí tối ưu để có thể đóng vai trò cầu nối giữa các quốc gia phát triển trên toàn bán cầu. Tầm nhìn "quốc gia trụ cột toàn cầu" của Seoul sẽ trở thành một tài sản quý giá để đạt mục tiêu của cộng đồng quốc tế, đó là bảo vệ và mở rộng trật tự quốc tế trên nền tảng quy tắc.Phát biểu của Bộ trưởng Park hàm ý Hàn Quốc vốn là một quốc gia dân chủ tự do, lại từng là một quốc gia đang phát triển, sẽ có thể đóng vai trò quan trọng trong cuộc cạnh tranh giữa các nước phương Tây với các nước theo chủ nghĩa chuyên chế như Nga và Trung Quốc để giành sự ủng hộ của các nước đang phát triển thuộc Nam bán cầu.Có thể thấy, Ngoại trưởng Hàn Quốc đã đề cập tương đối rõ ràng là Seoul phải tham gia vào nhóm G7 hoặc nâng cao vai trò của mình.Hội thảo cùng ngày được tổ chức với chủ đề "Thế giới đang đi về đâu - một cuộc đua giành trật tự trong thế giới bị phân mảnh", có sự tham gia của 42 chuyên gia ngoại giao, an ninh đến từ 28 nước.