Tội phạm ma túy tại Hàn Quốc vượt ngưỡng 20.000 người trong 10 tháng đầu năm 2023

Photo : YONHAP News

Nhóm điều tra đặc biệt về tội phạm ma túy liên ngành Chính phủ ngày 6/12 cho biết trong vòng 10 tháng đầu năm 2023, số lượng tội phạm ma túy bị bắt giữ là 22.393 người, cao kỷ lục, tăng 15.182 người (47,5%) so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, công tác truy quét những tội phạm cung cấp ma túy như buôn lậu đã được triển khai tích cực, bắt giữ 7.301 người, tăng 82,9% so với một năm trước.Trong số những người bị truy quét, thiếu niên dưới 20 tuổi có 1.174 người, ngoài 20 tuổi có 6.580 người. Số người trong độ tuổi 11-29 chiếm 34,6% trong tổng số tội phạm ma túy, xu thế tăng rõ rệt (tăng 53,8% so với năm ngoái).Nhóm điều tra đặc biệt giải thích tội phạm ma túy là giới trẻ gia tăng nhanh chóng do các giao dịch trực tuyến trở nên sôi nổi trên mạng xã hội, web đen, đặt hàng nước ngoài trực tuyến.Số lượng các vụ tội phạm ma túy trong năm nay tăng đột biến là kết quả phản ánh từ công tác điều tra chặt chẽ của các cơ quan điều tra liên kết với Nhóm điều tra đặc biệt. Nhờ sự hợp tác giữa các cơ quan Chính phủ như Viện Kiểm sát, Cơ quan Cảnh sát, Hải quan và Cơ quan Tình báo quốc gia, nhiều vụ buôn lậu và phân phối ma túy đã bị phát hiện và tịch thu được một số lượng lớn ma túy, ngăn chặn đường dây buôn bán chất cấm này.Trong tương lai, Nhóm điều tra đặc biệt sẽ tăng cường cơ chế tham vấn nghiệp vụ thực tế trong việc điều tra ma túy ở từng địa phương, triển khai cưỡng chế hồi hương những tội phạm ma túy người Hàn Quốc bỏ trốn ra nước ngoài. Cơ quan này cũng sẽ thành lập thêm các trung tâm cai nghiện ở 14 khu vực mà hiện tại chỉ có ba trung tâm trên toàn Hàn Quốc.Cùng ngày, Viện Kiểm sát tối cao, Cơ quan Cảnh sát quốc gia và chính quyền thành phố Seoul đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) để cùng ứng phó với tội phạm ma túy trong các hộp đêm và quán bar giải trí.Vào tháng 4 năm nay, Chính phủ Hàn Quốc đã lập ra Nhóm điều tra đặc biệt về tội phạm ma túy với sự tham gia của các cơ quan Chính phủ như Viện Kiểm sát tối cao, Cơ quan Cảnh sát quốc gia, Cơ quan Hải quan, Cảnh sát biển, Bộ Quốc phòng, Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS), Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm (MFDS), nhằm đối phó với thực trạng tội phạm ma túy gia tăng nhanh chóng.