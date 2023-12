Photo : YONHAP News

Tại Hội nghị cấp Bộ trưởng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc lần thứ 5 được tổ chức tại thành phố Accra, Ghana vào ngày 5-6/12 (giờ địa phương), Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra cam kết biến các căn cứ của Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đang đóng tại nhiều nước thành các "trại thông minh" (smart camp) sử dụng công nghệ tiên tiến và đào tạo y tế cho nhân lực của các nước.Seoul tuyên bố sẽ hỗ trợ các dự án tăng cường đối phó với thông tin sai lệch nhằm cải thiện hiệu suất của sứ mệnh gìn giữ hòa bình.Hội nghị cấp Bộ trưởng về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là một cơ thế tham vấn cấp cao nhất về Hoạt động gìn giữ hòa bình (PKO) của Liên hợp quốc, được tổ chức lần đầu vào năm 2016. Năm nay, phía Hàn Quốc phái cử một đoàn đại diện gồm các nhân sự của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng do Điều phối viên ngoại giao đa phương thuộc Bộ Ngoại giao Kwon Ki-hwan dẫn đầu.Bộ Ngoại giao đánh giá đây là cơ hội để củng cố hơn nữa vai trò và vị thế của Hàn Quốc trong Hoạt động gìn giữ hòa bình, một nhiệm vụ quan trọng của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, trước thềm trở thành thành viên Hội đồng bảo an nhiệm kỳ 2024-2025.Hàn Quốc hiện đang cử khoảng 600 người tới làm nhiệm vụ PKO ở Lebanon và Nam Sudan, đồng thời là nhà tài trợ tài chính lớn thứ 9 trên thế giới cho Hoạt động gìn giữ hòa bình.