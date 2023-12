Tình hình bệnh viêm phổi do vi khuẩn Mycoplasma tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) chiều ngày 6/12 đã tổ chức cuộc họp giữa các chuyên gia và ban ngành hữu quan về bệnh viêm phổi do vi khuẩn Mycoplasma.Hội nghị có sự tham gia của các ban ngành Chính phủ như Bộ Y tế và phúc lợi, Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm (MFDS) cùng các hiệp hội liên quan như Hiệp hội bệnh truyền nhiễm nhi khoa, Hiệp hội bệnh dị ứng, đường hô hấp nhi khoa.Các chuyên gia cho rằng không cần phải lo sợ quá mức về bệnh viêm phổi do vi khuẩn Mycoplasma, vì phương pháp điều trị bệnh này đã được phổ biến một cách rộng rãi. Hơn nữa, đây không phải là bệnh truyền nhiễm chủng mới xâm nhập từ Trung Quốc, và có thể điều trị bằng thuốc kháng sinh thông thường.Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng cần mở rộng tiêu chuẩn sử dụng thuốc điều trị cho các bệnh nhân kháng thuốc kháng sinh, cũng như hướng dẫn chẩn đoán điều trị cho các bệnh nhân nặng.Giám đốc Bệnh viện Nhi Đại học Quốc gia Seoul Choi Eun-hwa cho biết bệnh này có thể tự khỏi mà không cần thuốc, và cũng có thể điều trị ngoại trú.Giám đốc KDCA Jee Young-mee chỉ ra rằng hệ miễn dịch với các bệnh đường hô hấp khác đã bị suy giảm sau đợt đại dịch COVID-19 kéo dài. Ngoài ra, người dân có tâm lý lơ là tuân thủ quy tắc vệ sinh cá nhân, cộng thêm yếu tố thời tiết mùa đông, nên các ban ngành hữu quan cần sự chuẩn bị đối phó chặt chẽ.KDCA sẽ chia sẻ thông tin tình hình các ca mắc viêm phổi do vi khuẩn Mycoplasma với giới y tế và các ban ngành Chính phủ, đồng thời phổ biến hướng dẫn điều trị.Theo cơ quan này, bệnh viêm phổi do vi khuẩn Mycoplasma chiếm 10-30% các ca viêm phổi, là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới viêm phổi ở trẻ em đang trong độ tuổi đi học và thanh niên.Các ca mắc trong nước đang có chiều hướng tăng kể từ tháng 9 năm nay. Trong vòng 4 tuần qua, số ca nhập viện đã tăng 1,6 lần, trong đó trẻ em dưới 12 tuổi chiếm 80,7%.