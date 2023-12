Hanwha ký kết hợp đồng cung cấp xe bọc thép Redback quy mô 2,4 tỷ USD cho Australia

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) cho biết công ty Hanwha Defence tại Australia thuộc tập đoàn Hanwha của Hàn Quốc và Nhóm phụ trách thu mua và duy trì năng lực (Capability Acquisition and Sustainment Group-CASG) thuộc Bộ Quốc phòng Australia đã ký hợp đồng chính thức để cung cấp 129 xe bọc thép Redback, có quy mô 3.150 tỷ won (2,4 tỷ USD).Theo đó, xe bọc thép Redback là vũ khí chiến đấu bộ binh thứ hai được một công ty quốc phòng trong nước xuất khẩu sang Australia, sau pháo tự hành K9.Vào tháng 7, Hanwha Defense đã trúng thầu hợp đồng cung cấp xe bọc thép Redback sau khi cạnh tranh với xe Lynx của công ty sản xuất vũ khí Rheinmetall (Đức), trong dự án "Land400 giai đoạn III", dự án mua lại lớn nhất từ trước đến nay của Lục quân Australia.Được biết, cái tên “Redback” được lấy từ tên của loài nhện lưng đỏ sống ở Australia.DAPA đánh giá việc ký kết hợp đồng lần này không chỉ thể hiện tiềm năng hệ thống vũ khí của Hàn Quốc trên thị trường công nghiệp quốc phòng toàn cầu mà còn là kết quả từ sự hỗ trợ đa phương cấp Chính phủ như Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc và Lục quân, dẫn đầu là Văn phòng An ninh quốc gia.Giám đốc DAPA Eom Dong-hwan cho biết cơ quan này sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hợp tác song phương Hàn-Australia trong mọi lĩnh vực, bao gồm trên bộ, trên biển, trên không, vũ trụ và công nghệ tiên tiến, với tư cách là đối tác hợp tác an ninh trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương với nền tảng là xe bọc thép Redback.