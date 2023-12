Cán cân vãng lai tháng 10 thặng dư 6 tháng liên tiếp

Photo : KBS News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 8/12 công bố số liệu thống kê cán cân quốc tế tháng 10/2023, trong đó cán cân vãng lai thặng dư 6,8 tỷ USD, thặng dư tháng thứ 6 liên tiếp kể từ tháng 5, quy mô thặng dư cũng đạt mức cao nhất trong vòng hai năm qua.Tuy nhiên, cán cân vãng lai lũy kế 10 tháng đầu năm 2023 thặng dư 23,37 tỷ USD, giảm 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái (27,38 tỷ USD).Xét theo hạng mục cụ thể, cán cân hàng hóa tháng 10 thặng dư 5,35 tỷ USD, thặng dư 7 tháng liên tiếp. Kim ngạch xuất khẩu lên tới 57 tỷ USD, tăng 7,6% (4,01 tỷ USD) so với một năm trước. Xuất khẩu vốn đang trong xu thế giảm 13 tháng liên tiếp kể từ tháng 9/2022 nhưng đã phục hồi trở lại vào tháng 10, được BOK phân tích là nhờ sự gia tăng xuất khẩu, tập trung vào ô tô vận tải và chế phẩm dầu mỏ, chủ yếu xuất khẩu sang Mỹ, các nước Đông Nam Á và Nhật Bản.Kim ngạch nhập khẩu tháng 10 đạt 51,65 tỷ USD, giảm 4,3% (2,29 tỷ USD) so với năm 2022 do xu hướng giảm của nguyên liệu thô, vật liệu sản xuất và hàng tiêu dùng đều chậm lại.Cán cân dịch vụ tháng 10 ghi nhận mức thâm hụt 1,25 tỷ USD, thu hẹp hơn so với một tháng trước nhờ sự cải thiện của cán cân du lịch do lượng du khách từ các nước Đông Nam Á và Nhật Bản đến Hàn Quốc tăng lên.Thặng dư cán cân thu nhập sơ cấp (thu nhập từ tiền lương, cổ tức, lãi) tháng 10 ghi nhận 2,77 tỷ USD, mức thặng dư lớn hơn so với tháng 9. Giá trị tài sản ròng (tài sản trừ đi nợ) trong tài khoản tài chính tăng 8,37 tỷ USD.BOK dự đoán Seoul có thể thặng dư cả năm 2023 là 30 tỷ USD.