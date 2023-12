Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 7/12 đã chủ trì Hội nghị chiến lược xuất khẩu công nghiệp quốc phòng lần thứ hai, được tổ chức tại công ty Hanwha Aerospace ở thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi.Đây là lần thứ hai Tổng thống đích thân chủ trì Hội nghị chiến lược xuất khẩu công nghiệp quốc phòng, sau hội nghị lần đầu tiên năm ngoái.Tại hội nghị, Tổng thống phát biểu ngành công nghiệp quốc phòng của Hàn Quốc đang thu hút sự chú ý trên toàn thế giới, khi mà các nước đang chạy đua đầu tư vào công nghệ cao, nhằm chiếm ưu thế trong thời đại bá quyền công nghệ. Lãnh đạo Hàn Quốc khẳng định ngành công nghiệp quốc phòng là ngành công nghiệp chiến lược quốc gia, hỗ trợ cho an ninh và kinh tế.Ông Yoon nhấn mạnh an ninh là vấn đề sống còn. Nếu các nước hợp tác về an ninh thì hợp tác ở các lĩnh vực khác như kinh tế và công nghệ cũng sẽ được diễn ra một cách tự nhiên.Tổng thống cũng nhắc tới một số ý kiến tiêu cực cho rằng ngành công nghiệp quốc phòng là ngành công nghiệp chiến tranh, nhưng trên thực tế, phải coi đây là một ngành công nghiệp hòa bình, đảm bảo sự an toàn cho các nước có mối quan hệ hữu hảo với Hàn Quốc.Ngoài ra, ông Yoon cho rằng phải coi khoản ngân sách quốc phòng mỗi năm từ 50.000 tỷ đến 60.000 tỷ won (38,2 tỷ USD đến 45,9 tỷ USD) không phải là chi phí mà chính là sự đầu tư cho ngành công nghiệp quốc phòng.Tổng thống đề ra mục tiêu đưa Hàn Quốc lọt vào top 4 cường quốc công nghiệp quốc phòng thế giới cho tới năm 2027 dựa trên nền tảng công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo (AI), vũ trụ.