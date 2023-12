Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk-yeol tuần đầu tháng 12 đạt 32%

Photo : YONHAP News

Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc, ngày 8/12 công bố kết quả thăm dò ý kiến tiến hành từ ngày 5-7/12 với 1.000 người 18 tuổi trở lên trên toàn quốc.Trong lần thăm dò này, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk-yeol đạt 32%, bằng với cuộc thăm dò tuần thứ 5 tháng 11 (28-30/11). Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống đã liên tục giảm từ tuần thứ 2 tới tuần thứ 5 tháng 11.Trong số các cử tri ủng hộ Tổng thống, "ngoại giao" là lý do được nhiều người lựa chọn nhất (31%), sau đó tới "quốc phòng, an ninh" và "kinh tế, dân sinh" (đều hơn 6%).Tỷ lệ không ủng hộ ông Yoon đạt 59%, giảm 1%. Trong đó, lý do lớn nhất là "kinh tế, dân sinh, giá cả" (19%), "ngoại giao" (13%).Tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đạt 35%, tăng 2%; đảng đối lập Dân chủ đồng hành là 33%, giảm 1%; đảng Công lý đạt 4%, tăng 1%. Có 27% cử tri không ủng hộ đảng nào.Viện Gallup cho biết chênh lệch tỷ lệ giữa hai đảng lớn dao động trong phạm vi sai số tối đa 6%, nên chưa thể phân biệt ưu thế về mặt thống kê.35% cử tri cho rằng các ứng cử viên đảng cầm quyền phải giành chiến thắng trong Tổng tuyển cử năm sau để hỗ trợ cho Chính quyền đương nhiệm. 51% cử tri ủng hộ ứng cử viên đảng đối lập đắc cử để kiềm chế Chính phủ đương nhiệm. 14% cử tri không đưa ra ý kiến.Kết quả thăm dò trên của Viện Gallup có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,1%, được thực hiện theo hình thức phỏng vấn qua điện thoại. Nội dung cụ thể được đăng tải trên trang chủ của Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).