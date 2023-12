Hàn Quốc sẽ thiết lập quan hệ đồng minh chíp bán dẫn với Hà Lan

Photo : YONHAP News

Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Tae-hyo trong buổi họp báo chiều ngày 7/12 cho biết nhân chuyến thăm cấp Nhà nước Hà Lan của Tổng thống Yoon Suk-yeol vào tuần sau, hai nước sẽ thiết lập mối quan hệ đồng minh chíp bán dẫn, làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược.Ông Kim giới thiệu Hà Lan có nhiều doanh nghiệp tầm cỡ toàn cầu ở lĩnh vực chíp bán dẫn. Trong đó, công ty ASML là doanh nghiệp duy nhất trên thế giới đang sản xuất thiết bị phơi sáng (vẽ mạch điện tử lên đĩa bán dẫn).Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước Hà Lan lần này, Tổng thống Yoon dự kiến sẽ tới thăm trụ sở công ty ASML. Ông Yoon sẽ là lãnh đạo quốc tế đầu tiên thăm "Clean Room" (Phòng sạch) trong nhà máy sản xuất của công ty này.Hai bên sẽ tập trung thảo luận về phương án thiết lập quan hệ đồng minh chíp bán dẫn, bao quát từ Chính phủ, doanh nghiệp cho tới các trường đại học. Những nỗ lực này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao tính an toàn chuỗi cung ứng chíp bán dẫn, giữa mâu thuẫn địa chính trị và khủng hoảng an ninh kinh tế trên toàn cầu hiện nay.Cùng với đó, Hàn Quốc và Hà Lan sẽ nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược hiện nay lên một tầm cao mới ở lĩnh vực ngoại giao và an ninh kinh tế. Hai nước cũng sẽ phối hợp chặt chẽ trong vấn đề Bắc Triều Tiên và hỗ trợ Ukraine.Hai bên cũng sẽ tìm kiếm phương án thúc đẩy giao lưu, hợp tác cấp cao ở lĩnh vực quốc phòng và công nghiệp quốc phòng. Sự hợp tác với Hà Lan được kỳ vọng sẽ giúp ích cho Hàn Quốc trong việc mở rộng thị trường công nghiệp quốc phòng.Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ thăm cấp Nhà nước Hà Lan từ ngày 11-15/12 theo lời mời của Quốc vương Hà Lan Willem-Alexander.