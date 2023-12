Giới chức Hàn-Mỹ-Nhật thảo luận về việc đối phó với uy hiếp an ninh mạng từ Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 7/12 cho biết "Hội nghị cấp chuyên viên ngoại giao Hàn-Mỹ-Nhật về đối phó với uy hiếp an ninh mạng từ Bắc Triều Tiên" lần thứ nhất đã được tổ chức cùng ngày tại Tokyo (Nhật Bản).Tham dự hội nghị có Trưởng Ban hoạch định ngoại giao hạt nhân Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Jun-il, Phó Đặc phái viên về vấn đề hạt nhân miền Bắc thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Jung Pak, Đại sứ phụ trách an ninh mạng thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Ishizuki Hideo.Quan chức ba nước đã chia sẻ đánh giá về hành vi đánh cắp tiền ảo, hoạt động của tổ chức tin tặc và nhân lực công nghệ thông tin (IT) Bắc Triều Tiên, đồng thời giới thiệu về chiến lược đối phó và nỗ lực ngăn chặn của mỗi nước.Ba bên cũng thống nhất sẽ tiếp tục nỗ lực về mặt ngoại giao như tăng cường hợp tác với cộng đồng quốc tế, doanh nghiệp tư nhân trong việc ngăn chặn hoạt động của nhân lực IT miền Bắc.Seoul, Washington và Tokyo đánh giá hội nghị lần này đã thiết lập được khung hợp tác để đối phó chung với mối uy hiếp an ninh mạng từ Bình Nhưỡng; nhất trí tổ chức tiếp hội nghị lần hai vào một thời điểm thích hợp.