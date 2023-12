Bộ trưởng Thống nhất tọa đàm với các nạn nhân bị Bắc Triều Tiên bắt cóc sau chiến tranh

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yung-ho ngày 7/12 đã tọa đàm với những nạn nhân từng bị Bắc Triều Tiên bắt cóc đã bỏ trốn về nước. Đây là buổi tọa đàm đầu tiên được tổ chức trong vòng 10 năm.Tham dự buổi gặp mặt có 4 nạn nhân từng bị miền Bắc bắt cóc và Chủ tịch Hội đồng gia quyến nạn nhân bị Bắc Triều Tiên bắt cóc sau chiến tranh Choi Sung-ryong.Trong tổng số 9 nạn nhân bị miền Bắc bắt cóc đã trở về quê hương, hiện có 6 người còn sống, nhưng chỉ có 4 người tham dự được buổi tọa đàm lần này, 2 người còn lại hoặc ở xa hoặc không tiện đi lại.4 nạn nhân nói trên bị bắt cóc vào những năm 1970, có khoảng thời gian sống tại miền Bắc từ 28-32 năm, sau đó chạy trốn về nước trong khoảng từ năm 2000-2007.Các nạn nhân chia sẻ cảm thấy dày vò, tội lỗi khi bản thân mình được sống ở đất nước tự do, bỏ lại gia đình ở Bắc Triều Tiên; hy vọng Bộ Thống nhất sẽ xác định sự sống còn, đảm bảo sự an toàn của gia đình mình tại miền Bắc, giúp họ có cơ hội được đoàn tụ.Về phần mình, Bộ trưởng Kim gửi lời an ủi chân thành tới các nạn nhân, đồng thời cam kết Chính phủ sẽ liên minh với cộng đồng quốc tế để gây sức ép mạnh mẽ với Bắc Triều Tiên, giải quyết vấn đề các nạn nhân bị miền Bắc bắt cóc sau chiến tranh.