Quan chức an ninh Hàn-Mỹ-Nhật xúc tiến hệ thống sáng kiến ba bên mới để ứng phó với miền Bắc

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Cho Tae-yong, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan và Cố vấn an ninh quốc gia Nhật Bản Akiba Takeo ngày 9/12 đã có cuộc hội đàm ba bên tại Seoul.Đầu tiên, quan chức an ninh ba nước đã tái khẳng định tinh thần và nguyên tắc hợp tác toàn diện về an ninh, kinh tế và công nghệ, mà lãnh đạo Hàn-Mỹ-Nhật đã nhất trí trong hội đàm thượng đỉnh hồi tháng 8 tại Trại David (Mỹ).Đặc biệt, ba quan chức một lần nữa nhấn mạnh tính cần thiết trong việc hợp tác và phối hợp ba bên, trong bối cảnh Bắc Triều Tiên đang trở thành mối uy hiếp đến nền hòa bình và an ninh quốc tế.Ba nước nhấn mạnh đến nghĩa vụ phi hạt nhân hóa và tuân thủ quy định cấm hợp tác quân sự của miền Bắc dựa theo nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc; đồng thời tiếp tục tăng cường hợp tác để hối thúc cộng đồng quốc tế thực hiện chặt chẽ hơn nữa những nội dung này.Theo đó, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản nhất trí sẽ nhanh chóng thực hiện các nội dung đã thỏa thuận trước đó như chia sẻ thông tin cảnh báo tên lửa miền Bắc theo thời gian thực và lập kế hoạch tập trận ba bên, cũng như củng cố mạng lưới ứng phó hoạt động tấn công mạng trái phép nhằm huy động nguồn vốn phát triển hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên.Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan chia sẻ ba nước đã bắt đầu xúc tiến hệ thống sáng kiến ba bên mới để ứng phó với những mối đe dọa từ Bình Nhưỡng, từ các vụ tấn công mạng, rửa tiền ảo cho đến việc thử nghiệm vệ tinh và tên lửa.Mặt khác, quan chức an ninh Hàn-Mỹ-Nhật còn trao đổi ý kiến về tình hình quốc tế, trong đó có vấn đề Ukraine và khu vực Trung Đông. Đặc biệt, ba bên cùng chung ý kiến trong việc ứng phó chung với tin tức giả từ nước ngoài, do đây là mối đe dọa đến gốc rễ của chủ nghĩa dân chủ bao gồm việc bầu cử.