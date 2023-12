Sức nóng Music Bank tại Nhật Bản sau 12 năm

Photo : KBS News

Vào tối ngày 9/12 vừa qua, chương trình âm nhạc hàng tuần Music Bank của Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) đã được ghi hình tại sân vận động mái vòm Belluna Dome thuộc tỉnh Saitama của Nhật Bản.Đây là lần đầu tiên Music Bank xuất hiện trở lại tại đất nước Mặt trời mọc sau 12 năm. Toàn bộ hơn 30.000 chỗ ngồi trên khán đài của sân vận động đều kín chỗ. Có tổng cộng 20 nhóm nhạc K-pop được yêu mến trong và ngoài nước tham gia biểu diễn trên sân khấu Music Bank tại Nhật Bản.Mỗi một nhóm nhạc xuất hiện là người hâm mộ lại reo hò vang dội khắp khán đài. Họ đến từ khắp mọi miền nước Nhật, có người tới để cổ vũ cho nhóm nhạc mình yêu thích, chẳng hạn như có fan của Stray Kids, nhưng cũng có khán giả dành tình yêu mến cho K-pop, vũ đạo Hàn Quốc nói chung.Việc các khán giả Nhật hát theo lời ca khúc bằng tiếng Hàn cùng các nghệ sĩ là điều đã trở nên khá quen thuộc.Giọng ca chính New của nhóm nhạc nam The Boyz chia sẻ sự thích thú khi có cơ hội được biểu diễn trước người hâm mộ Nhật Bản, họ luôn viết tên các thành viên bằng tiếng Hàn, những dòng chữ cổ vũ đáng yêu hay hành động thể hiện sự hâm mộ rất dễ thương.Năm 2023 là năm kỷ niệm bộ phim truyền hình "Bản tình ca mùa đông" do Đài KBS sản xuất được phát sóng tại đất nước hoa anh đào. Đây được coi là bộ phim K-drama đời đầu thổi bùng lên làn sóng Hallyu tại Nhật Bản. Tình cảm yêu mến dành cho văn hóa Hàn Quốc ngày càng lan rộng tại đất nước này, vượt qua các thế hệ.Thành viên Si-eun của nhóm nhạc nữ STAYC bày tỏ sự tự hào vì nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả Nhật Bản, cũng như nhận thấy rằng sức ảnh hưởng của K-pop đang ngày càng lớn dần.Chương trình Music Bank Global Festival 2023 có phần ghi hình tại Nhật Bản sẽ được KBS phát sóng vào đêm ngày 15/12.