Chính giới dự kiến tiếp tục đối đầu trong kỳ họp Quốc hội bất thường tháng 12

Photo : Getty Images Bank

Quốc hội Hàn Quốc đã bắt đầu kỳ họp bất thường từ ngày 11/12 cho đến 9/1 năm sau, sau khi kỳ họp thường kỳ cuối cùng của Quốc hội khóa XXI kết thúc hôm 9/12.Chính giới sẽ mở hai phiên họp toàn thể Quốc hội vào ngày 20 và 28/12. Được biết, các bên đã thỏa thuận sẽ thông qua dự thảo ngân sách năm 2024 và các dự luật.Mặc dù đã khởi động nhóm thảo luận 2+2 và tiến hành trao đổi, song phe cầm quyền và đối lập vẫn chưa thu hẹp được bất đồng quan điểm về dự thảo ngân sách năm sau, vốn có thời hạn thông qua là ngày 2/12.Đảng đối lập Dân chủ đồng hành dự kiến sẽ tiến hành biểu quyết đơn phương dự thảo ngân sách sửa đổi chỉ có giảm chứ không có tăng, nếu hai bên vẫn không đạt được nhất trí trước phiên họp toàn thể ngày 20/12.Chính giới dự kiến cũng sẽ tranh cãi về việc thông qua các dự thảo do đảng đối lập xúc tiến như dự thảo bổ nhiệm công tố viên đặc biệt điều tra nghi ngờ Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee thao túng giá cổ phiếu, và dự thảo bổ nhiệm công tố viên đặc biệt điều tra các nhân vật được công ty quản lý tài sản Hwacheon Daeyu, doanh nghiệp bị nghi ngờ hưởng lợi trong dự án phát triển phường Daejang (thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi). Hai dự thảo này có khả năng sẽ được thông qua nhanh trong phiên họp toàn thể ngày 28/12 do đảng Dân chủ đồng hành chiếm số ghế đông tại Quốc hội.Ngoài ra, đảng đối lập cũng có kế hoạch xúc tiến thông qua cả dự thảo điều trần liên quan tới nghi ngờ đặc cách trong việc xây dựng đường cao tốc Seoul-Yangpyeong, vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến hy sinh trong quá trình tìm kiếm nạn nhân mất tích hồi tháng 7, vụ tai nạn tai nạn ngập nước ở đường hầm Gungpyeong (xã Osong, quận Heungdeok, thành phố Cheongju).Chính giới Hàn Quốc được cho là sẽ tiếp tục đấu khẩu quyết liệt về phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực những ứng cử viên giữ chức Bộ trưởng trong Chính quyền Tổng thống Yoon Suk-yeol và ứng cử viên Giám đốc Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS).Trong khi Đảng Dân chủ đồng hành đang yêu cầu rút lại quyết định bổ nhiệm ứng cử viên Kang Do-hyung vào chức Bộ trưởng Hải dương và thủy sản Hàn Quốc do nghi ngờ lái xe trong tình trạng say rượu, ông Kang đã bày tỏ sự hối lỗi đến người dân vì những hành động bồng bột thời trẻ.