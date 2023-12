Đại sứ 8 nước thành viên NATO thăm Hàn Quốc từ 13-15/12

Photo : YONHAP News

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là một khối đồng minh quân sự gồm 31 nước Bắc Mỹ và châu Âu. Đại sứ của 8 nước NATO trong đó có Mỹ, Anh sẽ thăm Hàn Quốc từ ngày 13-15/12.Đại sứ các nước sẽ hội đàm với quan chức ngoại giao, quốc phòng của Hàn Quốc, thảo luận cụ thể về phương án hợp tác song phương, đồng thời gặp gỡ giới học giả trong nước.Hàn Quốc và NATO đã nâng cấp quan hệ hợp tác tại Hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào tháng 7 năm nay, nhất trí hợp tác ở 11 lĩnh vực trong đó có phòng thủ an ninh mạng, công nghệ quân sự tiên tiến. Lần này, có thể hai bên sẽ thảo luận về các bước thực hiện cụ thể.Trong tháng trước, NATO đã ra tuyên bố lên án Bắc Triều Tiên chỉ một ngày sau khi nước này phóng lần ba vệ tinh trinh sát quân sự. Có khả năng trong chuyến thăm Seoul lần này, Đại sứ các nước sẽ tới thăm Khu phi quân sự liên Triều (DMZ).Chuyến thăm Hàn Quốc được phân tích là nhằm tăng cường đoàn kết giữa NATO với khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Trong năm ngoái, tổ chức này gọi Nga là "mối đe dọa trực tiếp" và Trung Quốc là "thách thức" đối với NATO.Cùng với đó, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương cũng tăng cường liên minh với 4 nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand, đẩy cao mức độ kiềm chế Nga và Trung Quốc. Trong năm ngoái, Hàn Quốc đã hai năm liên tiếp được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO.Tuy nhiên, nội bộ NATO vẫn bất đồng ý kiến về việc mở rộng ảnh hưởng của tổ chức này sang khu vực châu Á, điều sẽ có thể kích động không cần thiết đến Trung Quốc. Do đó, lịch trình chuyến thăm lần này của các Đại sứ nước thành viên NATO phần lớn sẽ không được công khai.