Seoul tổ chức họp cấp Bộ trưởng rà soát rủi ro chuỗi cung ứng ngành công nghiệp trọng tâm

Photo : YONHAP News

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho ngày 11/12 đã chủ trì Hội nghị Bộ trưởng liên quan tới chuỗi cung ứng và an ninh kinh tế. Đây là cuộc họp cấp Bộ trưởng đầu tiên về chuỗi cung ứng được tổ chức kể từ sau khi Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol ra mắt.Phó Thủ tướng nhấn mạnh Luật cơ bản về chuỗi cung ứng được thông qua tại phiên họp toàn thể Quốc hội tuần trước sẽ giúp tăng cường năng lực phục hồi và đối phó với rủi ro chuỗi cung ứng của Chính phủ.Tuy nhiên, ông Choo chỉ ra rằng các yếu tố rủi ro tới chuỗi cung ứng các mặt hàng liên quan trực tiếp tới những ngành công nghiệp trọng tâm và dân sinh đang có chiều hướng gia tăng, như urê, amoni photphat, than chì.Phó Thủ tướng chỉ đạo phải hoàn tất các hướng dẫn, quy định còn lại cho tới tháng 6 năm sau, khi Luật cơ bản về chuỗi cung ứng chính thức có hiệu lực, dốc toàn lực để xây dựng và thực hiện chính sách ổn định chuỗi cung ứng.Ông Choo cũng đề nghị Quốc hội hợp tác để thông qua sớm dự thảo Luật đặc biệt về an ninh tài nguyên, một trong gói ba dự luật về chuỗi cung ứng vẫn đang bị bảo lưu.Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đánh giá sau khi xảy ra tình trạng gián đoạn đơn hàng thông quan urê từ Trung Quốc, nguồn cung urê bán cho các trạm xăng dầu đã tăng hơn so với thông thường, xu hướng tăng giá đang chậm lại, giá cả đang có chiều hướng ổn định.Chính phủ Hàn Quốc quyết định khởi động kênh trao đổi với ban ngành hữu quan của Trung Quốc, để Bắc Kinh sớm nối lại xuất khẩu với các đơn hàng urê đã hoàn tất quy trình kiểm tra thông quan.Ngoài ra, Seoul cũng sẽ duy trì ưu đãi miễn giảm thuế với các đơn hàng nhập khẩu urê thay thế từ nước thứ ba ngoài Trung Quốc, vốn sẽ hết hiệu lực vào cuối năm nay, cho đến tháng 4 năm sau, nhằm giảm gánh nặng cho doanh nghiệp. Song song với đó là xem xét xúc tiến sản xuất urê trong nước về trung và dài hạn.Trong tháng này, Cơ quan Dịch vụ mua sắm công Hàn Quốc có kế hoạch mở kho dự trữ 1.930 tấn urê, đồng thời nâng quy mô dự trữ urê ở khối Nhà nước từ một lên hai tháng.Chính phủ cũng sẽ dự trữ tổng cộng 40.000 tấn amoni photphat, để có thể cung cấp một cách ổn định cho thị trường tới tháng 5 năm sau; xem xét chuyển đổi khối lượng sản xuất xuất khẩu sang tiêu thụ nội địa trong trường hợp xảy ra bất ổn cung cầu; kéo dài ưu đãi miễn giảm thuế nhập khẩu với phân bón DAP cho tới nửa đầu năm 2024.Amoni photphat (hay ammonium phosphate) là nguyên liệu được sử dụng một lượng nhỏ trong phân bón, chủ yếu là phân bón hỗn hợp.