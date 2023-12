Photo : KBS News

Hãng tin Reuters (Anh) ngày 10/12 (giờ địa phương) đưa tin Chủ tịch Hạ viện Ba Lan cho biết những hợp đồng mà Chính phủ tiền nhiệm do đảng Pháp luật và công lý (PiS) ký kết từ sau cuộc Tổng tuyển cử vào tháng 10 có thể sẽ bị vô hiệu hóa.Chủ tịch Hạ viện Ba Lan Szymon Holownia trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh tư nhân của nước này cùng ngày đã đề cập đến vấn đề trên và cho rằng lẽ ra đảng Pháp luật và công lý không được sử dụng ngân sách và phải bị hạn chế quyền quản lý quốc gia từ sau Tổng tuyển cử.Theo Reuters, có ý kiến cho rằng vấn đề này có thể sẽ ảnh hưởng xấu đến xuất khẩu công nghiệp quốc phòng của Hàn Quốc. Trong cuộc Tổng tuyển cử ngày 15/10 vừa qua, đảng cầm quyền lúc bấy giờ đồng thời cũng là đảng bảo thủ Pháp luật và công lý chỉ nhận được 35,4% phiếu bầu tại Hạ viện.Phe đối lập dẫn dắt bởi đảng đối lập Liên minh dân sự (KO) do cựu Thủ tướng và cũng là cựu Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk lãnh đạo đã thành công trong việc chiếm ưu thế tại Quốc hội, giành lại quyền lực từ PiS sau 8 năm.Trong trường hợp Thủ tướng Mateusz Morawiecki thuộc đảng Pháp luật và công lý bại trận trong cuộc bầu cử như dự kiến, thì liên minh đối lập mang khuynh hướng thân châu Âu sẽ lên cầm quyền vào ngày 11/12.Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak đã đề cập đến việc Chủ tịch đảng Nông dân Ba Lan (PSL) Władysław Kosiniak-Kamysz hôm 9/12 cho biết sẽ phân tích và đánh giá các hợp đồng được Chính phủ PiS ký kết sau ngày 15/10, cho rằng đây là hành động để ngỏ việc sẽ hủy bỏ hợp đồng. Ông Blaszczak cũng chỉ trích rằng phía đảng PSL sẽ tung hô giả dối rằng những thiết bị dự kiến nhập khẩu từ Hàn Quốc sẽ được thay thế bằng mặt hàng do doanh nghiệp công nghệ quốc phòng trong nước sản xuất.Trong tình hình này, có nhiều ý kiến lo ngại rằng sự thay đổi trong chính quyền Ba Lan có thể sẽ khiến các hợp đồng xuất khẩu vũ khí sụp đổ.