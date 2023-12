Tỷ lệ tử vong do bệnh mãn tính của Hàn Quốc trong năm 2022 là 74,3%

Photo : KBS News

Theo báo cáo về tình hình và vấn đề bệnh mãn tính năm 2023 của Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), số người tử vong vì bệnh mãn tính trong năm 2022 là 276.930 người, có xu thế tăng so với năm 2020 (240.000 người) và năm 2021 (250.000 người).Trong đó, số ca tử vong do ung thư là 83.378 người (22,4%), chiếm tỷ lệ cao nhất. Tiếp đó là tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân tim mạch 33.715 người (9%), COVID-19 là 8,4%, viêm phổi là 7,2%. Trong những người bị bệnh tim mạch và não, số người bị tử vong vì bệnh tim nhiều nhất, bệnh về não là 6,8%, tiểu đường 3%, cao huyết áp là 2,1%.Xét theo tỷ lệ tử vong trên tiêu chuẩn độ tuổi, tỷ lệ qua đời do bệnh tiểu đường, hệ thần kinh, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp tăng; tỷ lệ qua đời vì ung thư có xu hướng giảm so với năm trước.Chi phí điều trị bệnh mãn tính của Hàn Quốc trong năm 2022 là 83.000 tỷ won (63,05 tỷ USD), chiếm 80,9%. Con số này tăng đều qua mỗi năm. Chi phí điều trị bệnh về hệ tuần hoàn là 12.700 tỷ won (9,65 tỷ USD), chiếm 12,4%; tỷ lệ này của bệnh ung thư và bệnh về đường tiêu hóa cũng khá cao.Trong các loại bệnh nằm ngoài nhóm mãn tính, chi phí chữa trị cao huyết áp là 4.300 tỷ won (3,26 tỷ USD), đứng vị trí đầu tiên, bệnh tiểu đường tuýp 2 đạt 3.000 tỷ won (2,28 tỷ USD).Theo KDCA, số người trưởng thành trên 30 tuổi bị tăng cholesterol trong máu liên tục leo thang, số thanh thiếu niên và trẻ nhỏ bị béo phì cũng tăng mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.