Liên hợp quốc loại Bắc Triều Tiên khỏi đối tượng viện trợ nhân đạo năm 2024

Photo : KBS News

Đài châu Á tự do (RFA) và Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 12/12 đưa tin Liên hợp quốc tiếp tục loại Bắc Triều Tiên khỏi danh sách viện trợ nhân đạo năm thứ 4 liên tiếp.Theo Kế hoạch viện trợ nhân đạo quốc tế năm 2024 của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương chỉ có Afghanistan và Myanmar được cấp ngân sách hỗ trợ, không có Bắc Triều Tiên trong danh sách.Từ năm 2021, OCHA loại miền Bắc khỏi đối tượng viện trợ nhân đạo, do nước này đóng cửa biên giới từ năm 2020 để ngăn sự lây lan của COVID-19, khiến cơ quan này không thể tiếp cận điều tra các hoạt động viện trợ.Người phát ngôn OCHA Eri Kaneko nhấn mạnh nhân viên của Liên hợp quốc cần quay trở lại Bắc Triều Tiên càng sớm càng tốt để cung cấp vật phẩm, tiếp cận các địa điểm triển khai dự án, nối lại hoạt động viện trợ bị gián đoạn kể từ sau năm 2020.Khi rút Bình Nhưỡng khỏi danh sách viện trợ vào năm 2021 và 2022, OCHA từng giải thích là vì không thể xây dựng kế hoạch viện trợ do khó tiếp cận miền Bắc, và thiếu thông tin có thể kiểm chứng.