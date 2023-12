Không quân Hàn Quốc công bố nguyên nhân rơi chiến đấu cơ KF-16 hồi tháng 9

Photo : KBS News

Vào ngày 21/9 năm nay, một chiến đấu cơ KF-16, tiêm kích chủ lực của Không quân Hàn Quốc, đã bị rơi sau khi vừa mới cất cánh. Phi công đã phải chuyển hướng khẩn cấp đưa máy bay quay trở lại căn cứ, may mắn thoát hiểm an toàn.Hơn 80 ngày sau, Không quân ngày 11/12 đã công bố nguyên nhân xảy ra sự cố. Hai vòng đệm cao su hình tròn đường kính khoảng 90 cm gắn ở đầu động cơ đã bị rơi ra, sau đó bị hút vào phía trong động cơ, làm hỏng bộ phận nhạy cảm bên trong.Kể từ sau khi Hàn Quốc nhập chiến đấu cơ KF-16 vào năm 1994, đã có tổng cộng 10 máy bay này bị rơi ở trong nước, do lỗi thiết bị hay sơ suất của phi công. Đây là sự cố đầu tiên xảy ra do vòng đệm cao su bị rơi vào bên trong động cơ.Phụ tùng trên đã được thay trong đợt bảo trì cách đây 4 năm, không liên quan tới tuổi thọ của máy bay, nhưng Không quân nhận định phải bảo trì với tất cả các máy bay khác sử dụng cùng loại động cơ này.Trong thời gian qua, Không quân đã tạm dừng vận hành 150 chiến đấu cơ KF-16. Giờ đây, nguyên nhân đã được công bố, nên dự kiến các máy bay này sẽ sớm được đưa vào hoạt động trở lại.Trước khi Không quân Hàn Quốc công bố nguyên nhân sự cố, cũng trong ngày 11/12, một chiến đấu cơ F-16 của Không quân Mỹ đã bị rơi tại vùng biển gần đảo Eocheong, thuộc thành phố Gunsan, tỉnh Bắc Jeolla. F-16 chính là phiên bản gốc của KF-16. Hiện tại, quân đội Mỹ đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân máy bay rơi.