Bộ Thống nhất điều tra một số nhà làm phim tiếp xúc trái phép với Hội người Triều Tiên tại Nhật Bản

Bộ Thống nhất Hàn Quốc đang tiến hành điều tra với một số nhân vật trong giới điện ảnh với lý do đã tiếp xúc trái phép với người thuộc Hội người Triều Tiên tại Nhật Bản, còn gọi là Jochongryeon, một tổ chức thân Bắc Triều Tiên.Những nhân vật này gồm đạo diễn Kim Jee-woon của phim "Phân biệt đối xử" (Discrimination) có nội dung về sự phân biệt đối xử với người Joseon (Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên) tại Nhật Bản; nhà sản xuất Cho Eun-sung của phim "Tôi là người Joseon"; và diễn viên Kwon Hae-hyo, người điều hành một tổ chức dân sự hỗ trợ các trường học Joseon tại Nhật Bản.Bộ Thống nhất đã gửi công văn yêu cầu những cá nhân trên giải trình về việc đã không gửi đơn đăng ký lên Bộ khi tiếp xúc với nhân vật thuộc trường học Joseon do Hội người Triều Tiên tại Nhật Bản điều hành.Theo Luật về giao lưu hợp tác liên Triều, để tiếp xúc với nhân sự thuộc Jochongryeon, công dân Hàn Quốc phải thông báo kế hoạch tiếp xúc lên Bộ Thống nhất trước 7 ngày, nếu có sự tiếp xúc ngoài dự kiến thì phải thông báo lên Bộ Thống nhất sau đó.Một quan chức Bộ Thống nhất tại buổi phỏng vấn với báo giới ngày 12/12 cho biết trong quá trình thanh tra của Quốc hội, nhiều vấn đề đã được nêu ra về quá trình sản xuất hai phim điện ảnh nói trên, do vậy Bộ Thống nhất đang tiến hành xác minh sự thật.Việc điều tra này không phải mang tính chất ngăn chặn giao lưu, hợp tác liên Triều hay xử phạt hành chính, mà nhằm đẩy mạnh độ tin cậy về mặt pháp lý, tạo điều kiện để giao lưu, hợp tác bền vững, để người dân có thể tin tưởng và đồng thuận về giao lưu, hợp tác liên Triều.