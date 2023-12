Hộ đơn thân chiếm 34,5% tổng số hộ gia đình tại Hàn Quốc năm 2022

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 12/12 công bố số liệu cho biết trong năm ngoái, tại Hàn Quốc có tổng cộng 7.502.000 hộ đơn thân, mức cao kỷ lục trong lịch sử thống kê liên quan từ năm 2015. Số hộ một thành viên chiếm 34,5% tổng hộ gia đình cả nước, tăng 6% so với năm 2017 (28,6%).Hộ hai người đạt 6.261.000 hộ (28,8%), nhiều thứ hai. Sau đó tới hộ ba người là 4.185.000 hộ (19,2%), hộ 4 người trở lên có 3.826.000 hộ (17,6%).Xét theo độ tuổi của chủ hộ đơn thân, hộ dưới 29 tuổi chiếm 19,2%, tỷ trọng cao nhất, sau đó là hộ trên 70 tuổi (18,6%), ngoài 30 tuổi (17,3%), ngoài 60 tuổi (16,7%).Cục Thống kê phân tích sự gia tăng hộ đơn thân ngoài 30 tuổi là do độ tuổi kết hôn đang ngày càng muộn hơn. Trong khi đó, tuổi thọ kỳ vọng của người dân Hàn Quốc đang tăng dần, nên số hộ đơn thân trên 60 tuổi cũng có chiều hướng tăng.Trong năm 2022, số hộ đơn thân hưởng trợ cấp sinh hoạt cơ bản là 1.235.000 hộ, chiếm 72,6% tổng số hộ thuộc diện này, mức cao kỷ lục, tỷ trọng đang tăng dần qua từng năm. Điều này được phân tích là do hộ người cao tuổi không có thu nhập chiếm tỷ trọng lớn.Trong năm ngoái, có 44,5% hộ một thành viên có thu nhập từ 1 triệu won (760 USD) tới dưới 3 triệu won (2.280 USD) một tháng.Tài sản của hộ đơn thân trong năm nay giảm 0,8%, còn 294,9 triệu won (224.300 USD) chỉ bằng 39,7% tài sản bình quân của các hộ gia đình Hàn Quốc là 527,27 triệu won (410.120 USD).30,9% hộ đơn thân đang sở hữu nhà ở, thấp hơn 25,3% so với bình quân chung các hộ gia đình cả nước là 56,2%.