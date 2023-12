Người nước ngoài đầu tư ròng 4,5 tỷ USD vào thị trường chứng khoán Hàn Quốc tháng 11

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 12/12 công bố trong tháng trước, nhà đầu tư nước ngoài đầu tư ròng 4,5 tỷ USD vào thị trường chứng khoán trong nước, lần đầu sau 4 tháng.BOK giải thích tâm lý đầu tư toàn cầu đang hồi phục, kỳ vọng về ngành chíp bán dẫn tăng đã thu hút dòng chảy vốn đầu tư nước ngoài vào cổ phiếu trong nước.Người đầu tư nước ngoài cũng đầu tư ròng 1,86 tỷ USD trái phiếu tại Hàn Quốc sau 4 tháng, trong bối cảnh lo ngại tình trạng lãi suất cao toàn cầu kéo dài đã được giảm nhẹ phần nào.Trong tháng 11, tỷ giá won/USD trên thị trường ngoại hối trong nước giảm do đồng USD rớt giá, nguyên nhân là thặng dư cán cân thương mại tăng, kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) chấm dứt nâng lãi suất.Tuy nhiên, mức biến động và tỷ lệ biến động bình quân của tỷ giá won/USD so với phiên trước trong tháng 11 là 8,2 won và 0,62%, cao hơn so với tháng 10 (5,8 won và 0,43%).