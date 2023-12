Thứ trưởng Thương mại Mỹ đề xuất thảo luận về hệ thống kiểm soát xuất khẩu đa phương mới

Photo : YONHAP News

Tham dự một buổi hội thảo về an ninh kinh tế Hàn-Mỹ tổ chức tại Washington (Mỹ) vào ngày 12/11 (giờ địa phương), Thứ trưởng Bộ Thương mại Mỹ phụ trách an ninh công nghiệp Alan Estevez chỉ ra rằng hệ thống kiểm soát xuất khẩu đa phương hiện nay, đặc biệt là Thỏa thuận Wassenaar, đang không theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ. Theo ông, cần tới một hệ thống xuất khẩu hành động với tốc độ lượng tử (quantum speed).Thỏa thuận Wassenaar là một hệ thống kiểm soát xuất khẩu đa phương được lập ra nhằm ngăn chặn phổ biến vũ khí thông thường và các mặt hàng công dụng kép, có thể được sử dụng vào mục đích quân sự. Hệ thống này gồm có 42 nước tham gia, trong đó có Hàn Quốc, Mỹ, Nga, Ukraine.Ông Estevez nhấn mạnh Thỏa thuận Wassenaar được vận hành theo thể thức đồng thuận, nên các nước thành viên khác không thể đối phó hiệu quả đối với Nga, quốc gia cũng tham gia cơ chế này. Quan chức Mỹ nhấn mạnh cần một hệ thống kiểm soát xuất khẩu mới tập trung vào công nghệ và những quốc gia có năng lực phát triển công nghệ đó.Với ngành công nghiệp chíp bán dẫn, chưa có nhiều quốc gia có thể sản xuất được chíp bán dẫn hay trang thiết bị liên quan, nên các nước này có thể tham gia vào hệ thống kiểm soát xuất khẩu mới. Và một số ít quốc gia đang nghiên cứu về máy tính lượng tử tiên tiến, trong đó có Hàn Quốc. Thứ trưởng Mỹ thể hiện rõ quan điểm phải bao gồm tất cả các quốc gia đồng minh của Mỹ vào cơ chế mới, trong đó không thể thiếu Hàn Quốc.Buổi hội thảo trên do Viện quản lý vật tư chiến lược Hàn Quốc, Trung tâm nghiên cứu về Không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin (CNS) và Viện nghiên cứu thuơng mại chiến lược (STRI) của Mỹ đồng tổ chức.