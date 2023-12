Lao động có việc làm trong tháng 11 tăng 277.000 người

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 13/12 công bố tài liệu về xu hướng tuyển dụng tháng 11/2023. Trong tháng trước, số lao động có việc làm tại Hàn Quốc đạt 28.698.000 người, tăng 277.000 người so với cùng kỳ năm ngoái.Mức tăng lao động có việc làm từng duy trì ở ngưỡng 300.000 đến 400.000 người cho tới tháng 6 năm nay, sau đó rơi xuống ngưỡng 200.000 người trong hai tháng 7 và 8, rồi lại tăng lên ngưỡng 300.000 người vào tháng 9 và tháng 10, lần này lại quay về ngưỡng 200.000 người trong tháng 11.Lao động có việc làm ngành khoa học chuyên môn và dịch vụ kỹ thuật tăng thêm 89.000 người, ngành y tế và dịch vụ phúc lợi xã hội tăng 85.000 người, ngành công nghệ thông tin tăng 54.000 người. Trong khi đó, lao động ngành dịch vụ giáo dục giảm 57.000 người, bất động sản giảm 30.000 người, ngành chế tạo giảm 11.000 người.Số người thất nghiệp trong tháng 11 đạt 677.000 người, tăng 11.000 người so với một năm trước, lần đầu chuyển sang xu hướng tăng sau 32 tháng kể từ tháng 3/2021.Trong đó, số người thất nghiệp ngoài 50 tuổi tăng 17.000 người, người ngoài 60 tuổi tăng thêm 10.000 người. Ngược lại, số thanh niên (15-29 tuổi) thất nghiệp giảm 23.000 người so với tháng 11 năm ngoái.Tỷ lệ thất nghiệp tháng 11 đạt 2,3%, tương tự một năm trước. Dân số không tham gia hoạt động kinh tế đạt 16.101.000 người, giảm 130.000 người.Tỷ lệ tuyển dụng ở dân số trên 15 tuổi đạt 63,1%, tăng 0,4%. Tỷ lệ tuyển dụng theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) (15 đến 64 tuổi) là 69,6%, tăng 0,6%.