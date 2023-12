Photo : YONHAP News

Theo tổng kết "Từ khóa năm 2023" do Google công bố, món cơm trộn Bibimbap của Hàn Quốc đứng đầu thế giới về số lượt tìm kiếm ở hạng mục "công thức nấu ăn".Lượt tìm kiếm về từ khóa "Bibimbap" có sự tăng mạnh so với năm ngoái, cho thấy người dân toàn thế giới ngày càng quan tâm nhiều hơn tới ẩm thực xứ kimchi. Tuy nhiên, món Bibimbap không lọt vào top 10 các món được​ tìm kiếm nhiều nhất tại Hàn Quốc ở cùng hạng mục "công thức nấu ăn", mà là các món như tỏi ngâm, hàu muối, salad khoai tây.Ở hạng mục "ca khúc", bài hát "Cupid" của nhóm Fifty Fifty lọt vào top 5 tìm kiếm toàn cầu. Ca khúc "Seven" của Jungkook đứng thứ 10, cho thấy sức hút chưa hề hạ nhiệt của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS). Đối với các lượt tìm kiếm tại Hàn Quốc, ca khúc "Queencard" của (G)I-DLE dẫn đầu, NewJeans sở hữu 4 ca khúc trong top 10, thể hiện sức hút của các nhóm nhạc nữ.Ở hạng mục sê-ri truyền hình toàn cầu, phim "Khách sạn vương giả" (King the Land) và "Vinh quang trong thù hận" (The Glory) lần lượt xếp thứ 6 và thứ 7. Phim "Vinh quang trong thù hận" đứng đầu trong số các lượt tìm kiếm tại Hàn Quốc, tiếp theo là phim "Đội thiếu niên siêu đẳng" (Moving).Trong video các nhân vật và khoảnh khắc được tìm kiếm nhiều nhất năm nay xuất hiện các cái tên Hàn Quốc như Son Heung-min, BTS, Blackpink.