Đào tạo về xe tự hành khi thi bằng lái xe mới từ năm 2024

Photo : YONHAP News

Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc ngày 13/12 công bố "Chiến lược xúc tiến an toàn giao thông đường bộ thời đại xe tự hành hoàn toàn", chuẩn bị cho thời kỳ thương mại hóa xe tự hành hoàn toàn.Chiến lược trên chia thời điểm thương mại hóa xe tự hành làm ba giai đoạn, để xúc tiến 28 bài toán cụ thể. Giai đoạn một (2023-2025) tương ứng với giai đoạn ra mắt xe tự hành cấp độ 3 (tài chế hạn chế lái, chỉ lái trong tình huống khẩn cấp), giai đoạn hai (2026-2027) tương ứng với xe buýt tự hành cấp độ 4 (tự hành hoàn toàn), giai đoạn ba (2028 trở đi) là thời kỳ thương mại hóa xe ô tô con tự hành cấp độ 4.Trước tiên, để nâng cao hiểu biết của người tài xế về xe tự hành, từ năm 2024, quá trình đào tạo và sát hạch bằng lái xe sẽ bao gồm cả nội dung về an toàn xe tự lái. Cho tới năm 2025, Cơ quan Cảnh sát sẽ kiện toàn các quy định luật liên quan, như Luật giao thông đường bộ, để có chế tài xử phạt, trừ điểm với các vi phạm luật an toàn giao thông của xe tự hành.Cho đến năm 2028, Hàn Quốc sẽ áp dụng loại giấy phép lái xe có điều kiện, chỉ cho phép lái loại xe được áp dụng hệ thống tự hành trên một quy chuẩn nhất định.Bên cạnh đó, Chính phủ cũng sẽ lập ra kế hoạch quản lý an toàn giao thông, như tiêu chuẩn hạn chế sử dụng hệ thống tự hành (2027), phương án kiểm soát giao thông khi xảy ra sự cố khẩn cấp như thiên tai thảm họa (2028).Về khía cạnh hạ tầng, Cơ quan Cảnh sát sẽ hợp tác với các địa phương để thu thập và cung cấp thông tin tín hiệu giao thông theo thời gian thực, bắt đầu áp dụng thí điểm tại một số khu vực trong năm sau, và mở rộng ra toàn quốc vào năm 2027.Từ sau năm 2028, Cơ quan Cảnh sát sẽ xây dựng một nền tảng thông tin giao thông tổng hợp thông tin tự hành trên toàn quốc để cung cấp cho các cơ quan Nhà nước, tư nhân.Cơ quan Cảnh sát sẽ lập dự thảo "Luật an toàn về xe tự hành" (tên tạm thời) để quy định về các hạng mục cần tuân thủ khi lái xe tự hành, trách nhiệm pháp lý khi vi phạm pháp luật.Ngoài ra, Cơ quan này cũng mở rộng nghiên cứu và phát triển ở lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ, bố trí một bộ phận chuyên trách xúc tiến chính sách giao thông đường bộ liên quan tới xe tự hành. Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Yoon Hee-keun khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để xe tự hành có thể chạy trên đường một cách an toàn, vì sự phát triển của các ngành công nghiệp liên quan, và một nền trị an dựa trên khoa học tương lai.