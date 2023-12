Lãnh đạo Hàn Quốc và Hà Lan tái khẳng định quyết tâm xây dựng quan hệ đồng minh chíp bán dẫn

Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm cấp Nhà nước Hà Lan, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 13/12 (giờ địa phương) đã hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. Trong tuyên bố chung công bố sau hội nghị, lãnh đạo hai nước đánh giá cao về giá trị của mỗi bên ở lĩnh vực chíp bán dẫn, một lần nữa thể hiện quyết tâm xây dựng mối quan hệ đồng minh chíp bán dẫn.Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Hà Lan đánh giá chuyến thăm cấp Nhà nước lần này của ông Yoon sẽ trở thành bàn đạp để đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới dựa trên nền tảng là mối quan hệ đối tác chiến lược. Lãnh đạo hai nước nhận thức chung về mối quan hệ tương trợ đặc biệt lẫn nhau giữa hai quốc gia trong chuỗi giá trị liên quan tới ngành công nghiệp chíp bán dẫn, nhất trí xây dựng chương trình bồi dưỡng nhân lực và cơ chế đối thoại về chíp bán dẫn, tiếp tục mở rộng hợp tác giữa doanh nghiệp song phương.Hà Lan là một nước sản xuất thiết bị chíp bán dẫn lớn nhất thế giới trong khi Hàn Quốc lại là cường quốc chế tạo, do vậy hai nước cùng đứng ở vị trí trung tâm trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Lãnh đạo hai quốc gia thể hiện quyết tâm kết hợp thế mạnh mỗi bên, đẩy cao tối đa hiệu quả và giá trị hợp tác ở lĩnh vực này. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí tăng cường các kênh trao đổi chiến lược, thành lập cơ chế đối thoại “2+2” có sự tham gia của Bộ trưởng Ngoại giao và Công nghiệp hai nước.Tổng thống Yoon và Thủ tướng Rutte cũng đạt thỏa thuận trong việc tăng cường hợp tác ở lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Tuyên bố chung cũng có nội dung lên án mạnh mẽ các động thái khiêu khích chưa từng thấy của Bắc Triều Tiên, đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và an ninh quốc tế. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh về tầm quan trọng của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do, mở cửa và bao trùm; nhất trí tăng cường hợp tác liên quan.Về lĩnh vực an ninh kinh tế, hai bên đồng tình tiến hành giám sát đối với các mặt hàng trọng tâm, đồng thời tăng cường giao lưu về kiến thức, thông tin liên quan tới chuỗi cung ứng.Bên cạnh đó, hai nước nhất trí tăng cường hợp tác ở lĩnh vực năng lượng không phát thải carbon trong đó có năng lượng điện nguyên tử, năng lượng tái tạo và hydro, nhằm đối phó với biến đổi khí hậu, đạt được mục tiêu trung hòa carbon. Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất đẩy mạnh hợp tác ở cả lĩnh vực giao lưu nhân lực, nâng gấp đôi số lượng người tham gia chương trình du lịch kết hợp làm việc (Working Holiday) từ 100 người lên 200 người.Tiếp theo, Tổng thống Hàn Quốc đã tham dự Diễn đàn doanh nghiệp song phương, nhấn mạnh sẽ hỗ trợ cho hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. Tổng thống cũng đã chào hỏi các cựu chiến binh Hà Lan từng chiến đấu trong chiến tranh Triều Tiên, trao tặng "Bộ quân phục Anh hùng".Lịch trình cuối cùng của ông Yoon trong chuyến thăm Hà Lan lần này là dự buổi biểu diễn văn hóa. Sau đó, Tổng thống lên đường về nước vào ngày 15/12.