Tổng dân số Hàn Quốc sẽ rơi khỏi ngưỡng 40 triệu người vào năm 2072

Photo : KBS News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 14/12 công bố tài liệu "Ước tính dân số tương lai", dự báo về tình hình dân số Hàn Quốc trong vòng 50 năm tới (2022-2072).Trong đó, Cục Thống kê dự báo tổng dân số Hàn Quốc sẽ tăng lên 51,75 triệu người vào năm 2024, rồi sẽ giảm dần và rớt khỏi mốc 50 triệu dân, cho tới năm 2050 còn 47,11 triệu người. Đến năm 2072, tổng dân số sẽ rơi khỏi ngưỡng 40 triệu người còn 36,22 triệu người, mức tương tự năm 1977. Dân số trong độ tuổi lao động cũng sẽ giảm từ 36,74 triệu người năm 2022 xuống 16,58 triệu người vào năm 2072.Nguyên nhân giảm dân số là do số trẻ sơ sinh liên tục giảm. Số trẻ chào đời sẽ giảm từ 250.000 trẻ trong năm 2022 xuống 220.000 trẻ vào năm 2025, năm 2072 chỉ còn 160.000 trẻ.Tổng tỷ suất sinh (dự đoán số trẻ bình quân một phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ) được dự báo đạt 0,68 trẻ trong năm 2024 và 1,08 trẻ vào năm 2050, thấp hơn so với dự báo đưa ra hai năm trước.Ngược lại, dân số cao tuổi được dự báo sẽ tiếp tục tăng. Cục Thống kê ước tính dân số trên 65 tuổi sẽ tăng từ 8,98 triệu trong năm 2022 lên hơn 10 triệu người vào năm 2025, và 17,27 triệu người vào năm 2072.Theo đó, dự báo về tuổi thọ kỳ vọng của người Hàn cũng tăng so với dự báo trước đó của Cục Thống kê. Tuổi thọ kỳ vọng của người Hàn năm 2023 là 83,5 tuổi, được dự báo sẽ tăng dần qua các năm, tới năm 2050 là 88,6 tuổi, năm 2072 là hơn 90 tuổi.Cục Thống kê tính toán rằng số người nước ngoài nhập cư vào Hàn Quốc kể từ năm 2030 sẽ tăng thêm khoảng 55.000 người mỗi năm, cao hơn so với quy mô mà cơ quan này dự đoán cách đây hai năm là từ 30.000 đến 40.000 người hàng năm.