Giá dịch vụ ăn uống tại Seoul vẫn tiếp tục tăng trong tháng 11

Photo : YONHAP News

Theo hệ thống thông tin giá cả của Cơ quan Bảo vệ người tiêu dùng Hàn Quốc (KCA) công bố ngày 14/12, giá cơm cuộn lá kim Kimbap ở thủ đô Seoul đã tăng từ 3.254 won (2,51 USD) trong tháng 10 lên 3.292 won (2,54 USD) trong tháng 11. Món canh dưa muối kimchi Kimchijjigae cũng tăng từ 7.846 won (5,77 USD) lên 7.923 won (6,11 USD).Giá 6 mặt hàng ăn uống còn lại giữ nguyên so với tháng 10, nhưng do những món ăn này đều đã tăng giá cao trong thời gian qua, nên người tiêu dùng không khỏi "đau ví".Trong đó, giá một tô mì tương đen Jajangmyeon là 7.069 won (5,45 USD), một tô mì sợi Kalguksu có giá 8.962 won (6,91 USD), mì lạnh Naengmyeon là 11.308 won (8,72 USD), thịt ba chỉ nướng (một suất 200 gr) là 19.253 won (14,85 USD), canh gà tần sâm Samgyetang 16.846 won (13 USD), cơm trộn Bibimbap 10.577 won (8,16 USD).Như vậy là chỉ có 4 món ăn có giá dưới 10.000 won tại Seoul là cơm cuộn lá kim Kimbap, mì tương đen Jajangmyeon, mì sợi Kalguksu, canh dưa muối kimchi Kimchijjigae.Về giá các loại dịch vụ cá nhân ở khu vực Seoul trong tháng 11, giá dịch vụ cắt tóc là 12.000 won (9,26 USD), nhà tắm công cộng là 10.000 won (7,71 USD), giữ nguyên so với tháng 10.