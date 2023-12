Photo : YONHAP News

Phát biểu tại một buổi tọa đàm với báo giới Hàn Quốc tổ chức tại Đại sứ quán Mỹ ở quận Yongsan (Seoul), Đại sứ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Julianne Smith nhấn mạnh đơn hàng xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc cho Ba Lan đóng vai trò "lấp lỗ hổng" trong quá trình theo đuổi an ninh tập thể của NATO. Các quốc gia thành viên NATO cảm ơn Hàn Quốc về điều này, đánh giá đơn hàng xuất khẩu này có đóng góp quan trọng cho việc bù đắp sự thiếu hụt của NATO trong khu vực.Đại sứ Smith nhấn mạnh các nước sẽ phải tự đưa ra quyết định về việc hỗ trợ Ukraine ra sao, và Mỹ tôn trọng quyết định đó. Trong số các nước đồng minh của NATO, có nước chỉ hỗ trợ về mặt kinh tế và nhân đạo, cũng có nước vừa hỗ trợ kinh tế, nhân đạo, vừa hỗ trợ cả vũ khí. Washington cảm ơn sự hỗ trợ của Seoul đối với Kiev. Và điều quan trọng là Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng biết rõ rằng đang có nhiều quốc gia hỗ trợ cho Ukraine.Trước câu hỏi của phóng viên về việc liệu NATO có đóng góp về mặt an ninh nếu xảy ra tranh chấp quân sự trên bán đảo Hàn Quốc hay không, bà Julianne Smith từ chối trả lời vì bản thân mình không thể phát biểu thay cho toàn thể NATO. Tuy nhiên, bà tin rằng trong trường hợp xảy ra tình huống đó, sẽ có nhiều quốc gia châu Âu liên lạc với nhau để thảo luận.Về bối cảnh đoàn đại biểu gồm Đại sứ 8 nước NATO tới thăm Hàn Quốc lần này, bà Smith giải thích các Đại sứ tại NATO chưa từng tới thăm khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Quan chức Mỹ cũng nhắc đến sự hợp tác quân sự Nga-Triều, hợp tác Nga-Trung, chiến tranh Nga-Ukraine là một nghị sự chung của các nước. NATO đang chú ý theo dõi ảnh hưởng của những vấn đề này tới khu vực NATO nói riêng, và tới toàn bộ châu Âu và Bắc Mỹ nói chung.Trước đó, Đại sứ của 8 nước tại NATO gồm Mỹ, Anh, Ý, Đan Mạch, Hà Lan, Cộng hòa Séc, Romania và Ba Lan đã tới thăm Hàn Quốc từ ngày 13-15/12, nhằm tham vấn về tình hình an ninh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. .