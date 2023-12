Photo : YONHAP News

Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva ngày 14/12 đã tham dự Diễn đàn đặc biệt của Hiệp hội Nữ thành viên Hội đồng quản trị toàn cầu (WCD) được tổ chức tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc với chủ đề "Kinh tế thế giới và mở rộng quyền hạn của phụ nữ".Bà Georgieva phân tích nếu Hàn Quốc giảm được cách biệt thời gian làm việc giữa nam và nữ xuống dưới mức bình quân các quốc gia khác thì thu nhập bình quân đầu người sẽ tăng lên 18%. Lãnh đạo IMF chỉ ra rằng Hàn Quốc vẫn là quốc gia có khoảng cách giới nghiêm trọng nhất trong số các nước phát triển. Số lao động nữ giới thấp hơn 18% so với nam giới, mức lương cũng thấp hơn 31% so với nam giới.Việc tăng cường năng lực kinh tế của phụ nữ là một trong những phương tiện mạnh mẽ nhất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nếu lao động nữ giới tăng thì Hàn Quốc sẽ có thể giảm nhẹ được xu hướng giảm dân số tham gia hoạt động kinh tế, một hiện tượng xuất hiện ở nhiều quốc gia phát triển.Bà Georgieva dẫn nghiên cứu rằng tỷ lệ lợi nhuận trên tổng tài sản có mối tương quan tới tỷ trọng phụ nữ giữ chức lãnh đạo cấp cao trong tổ chức; càng là cơ quan tài chính có sự đa dạng về giới thì tỷ lệ nợ xấu càng thấp, độ ổn định tài chính cao. Một tổ chức càng nhiều lãnh đạo nữ và có sự cân bằng về giới thì sẽ có thể đạt được thành quả cao khi ra các quyết định quan trọng. Do vậy cần phải hỗ trợ trực tiếp để phụ nữ có thể cân bằng trách nhiệm với công việc và gia đình, đảm bảo một thị trường lao động linh hoạt, cải thiện tập quán xã hội.Cũng tại diễn đàn, Giám đốc Ngân hàng Citibank Hàn Quốc Yoo Myung-soon chỉ ra rằng Hàn Quốc xếp top cuối trong báo cáo khoảng cách giới của Diễn đàn kinh tế thế giới. Để xã hội thịnh vượng thì phải xây dựng một xã hội bình đẳng giới, nơi phụ nữ và nam giới đều có thể phát huy hết tài năng.Chủ tịch Hiệp hội Nữ thành viên Hội đồng quản trị toàn cầu Kwon Seon-joo nhận định Hàn Quốc đang gặp khó khăn do vấn đề tỷ lệ sinh thấp và xã hội già hóa. Do vậy, Seoul cần mở rộng sự tham gia vào kinh doanh và hoạt động kinh tế của người phụ nữ, để có thể đạt được tăng trưởng bền vững.