Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục giảm hơn 20% trong quý III

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 15/12 công bố báo cáo "Xu hướng đầu tư trực tiếp ra nước ngoài quý III/2023". Trong quý trước, tổng vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Hàn Quốc đạt 14,62 tỷ USD, giảm 20,4% so với cùng kỳ năm ngoái, xu hướng giảm 4 quý liên tiếp. Tuy nhiên mức giảm quý III đã thu hẹp hơn so với quý II.Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài đã giảm tới 51,9% vào quý IV năm ngoái, sau đó giảm tiếp 40,1% trong quý I và 21,1% trong quý II năm nay.Trong đó, đầu tư vào lĩnh vực chế tạo đạt 4,86 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước. Đầu tư vào các ngành còn lại đều bị giảm, như tài chính bảo hiểm đạt 6,66 tỷ USD, giảm 21%; bất động sản đạt 920 triệu USD, giảm 36,9% so với cùng kỳ 2022. Đầu tư vào lĩnh vực khoa học công nghệ chuyên môn và khoáng sản lần lượt đạt 430 triệu USD và 400 triệu USD, giảm 42,5% và 14,9%.Nguồn vốn đầu tư vào khu vực Bắc Mỹ đạt 7,64 tỷ USD, châu Âu 2,81 tỷ USD, châu Á đạt 2,11 tỷ USD, Trung Nam Mỹ đạt 1,79 tỷ USD, đều giảm so với năm trước. Xu hướng giảm vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài được phân tích là bởi đường lối lãi suất cao của các nước lớn, lo ngại các nền kinh tế châu Âu, Trung Quốc đình trệ.Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc đánh giá các doanh nghiệp trong nước vẫn đang tiếp tục đầu tư tại khu vực Bắc Mỹ, Đông Nam Á nhằm tăng cường chuỗi cung ứng và chiếm lĩnh thị trường pin thứ cấp; nhưng dòng vốn đầu tư vào Trung Quốc đang tiếp tục bị co hẹp.